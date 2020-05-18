Во Владимирской области началось благоустройство дворов

Во Владимирской области началось благоустройство дворовых территорий. В передовиках оказались Владимир, Суздаль и Юрьев-Польский. Один из самых больших дворов находится в Суздале – он объединяет сразу шесть жилых домов по улице Гоголя. Этот объект выбрали еще и за то, что с ним по соседству по улице Советской в этом году запланирован ремонт дороги. Решили обновить все сразу. В план работ попало асфальтирование проезжей части, пешеходных дорожек, существующих стоянок автомобилей и подходов к подъездам. Также заменят бордюрный камень, а у подъездов установят урны и скамейки. Ремонт обойдется в 5,2 миллиона рублей.

В Юрьеве-Польском начались работы по благоустройству дворовых территорий по улице Школьной, 38 и 40.

— Отремонтируют дворовые проезды с системой водоотведения, сделают парковки, современное диодное освещение, установят скамейки и урны. Основной объём работ оплачивается из средств федерального и областного бюджетов. Доля средств собственников составляет 7% от сметы. Администрация района разработала дизайн и провела экспертизу сметной документации и торги, — поясняют в пресс-службе департамента ЖКХ Владимирской области.

В 2020 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» обновят 109 дворов и 39 общественных территорий.

Во Владимире в программу включили дворы 25 многоквартирных домов. Готовятся к приемке дворы на улицах Михалькова, 1, Лакина, 155а, 129-б и 137-б, Соколова-Соколенка, 17а, Верхняя Дуброва, 38-б, Безыменского, 16а и 16-б, Усти-на-Лабе, 6, Василисина, 20а.

Власти подчеркивают, что без одобрения жителей дворы приниматься не будут. «Призыв» сообщал ранее, что у жителей Безыменского появились претензии к подрядчику. В управлении ЖКХ заверили, что дорожников обяжут исправить все недостатки.

Анна Тумановская

Фото из архива департамента ЖКХ

