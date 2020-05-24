Во Владимире возобновил работу отдел опеки

Отдел опеки и попечительства управления образования города Владимира возобновил приём граждан. Семьи с детьми получили возможность продать или купить жильё. Во время вынужденных каникул отдела они не могли это осуществить, так как чиновники дают «добро» на подобные сделки (цель такого пристального внимания – предотвратить возможный ущерб интересам несовершеннолетних от действий взрослых). Сейчас работают 2 специалиста, к которым можно записаться на приём. Телефон заведующей отделом — 45-02-90 (Светлана Викторовна Немтырева), номер специалиста по вопросам распоряжения имуществом несовершеннолетнего — 45-01-53.

Провести сделку, где долей недвижимости владеет несовершеннолетний, невозможно без разрешения «опеки».

По информации владимирских агентств недвижимости, из-за простоя отдела опеки и возникновения других сложностей на жилищном рынке города были приостановлены десятки сделок, в том числе ипотечных и с субсидиями. В связи с режимом самоизоляции всем очередникам, получившим в нынешнем году субсидии на улучшение жилищных условий, продлили сроки для выбора квартир и оформление счета в банке.

Многофункциональные центры предоставления услуг заработали на прошлой неделе. Тоже по предварительной записи. Так что после одобрения сделки отделом опеки можно подать документы на регистрацию договоров купли-продажи. К нормальной работе мечтают вернуться и сотрудники торговых комплексов. Администрация Владимирской области, как «Призыв» сообщал ранее, уже готова вводить послабления.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»