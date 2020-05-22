Власти Суздаля просят губернатора открыть гостиницы, рестораны и кафе

Власти Суздаля обратились к губернатору Владимирской области с просьбой разрешить работать гостиницам и предприятиям общественного питания с 1 июня. Соответствующее письмо на имя Владимира Сипягина появилось на официальной странице администрации города-музея в социальных сетях. В нем подчеркивается, что большая часть работоспособного населения Суздаля задействована в сфере туристического бизнеса и в течение последних двух месяцев люди не имеют никого дохода. Это вызывает социальную напряженность.

— Администрация города Суздаля Владимирской области обращается к Вам с просьбой разрешить с 01.06.2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, в гостиницах и иных средствах размещения, а также работу предприятий общественного питания на территории города Суздаля, — говорится в письме.

Запрет на размещение туристов официально действует с 28 марта.

Все это время на законных основаниях нельзя было заселять людей в гостиницы и частные дома отдыха. Правда, как отмечают люди в комментариях под этим постом, Суздаль все это время якобы был наводнен приезжими.

— Частные гостиницы и так все забиты туристами. Открыли бы садики, администрацию, МФЦ, Центр занятости и Пенсионный фонд, — пишут люди в социальных сетях.

В своей просьбе власти Суздаля ссылаются на стабильную эпидобстановку в городе. На 19 мая, согласно данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на территории Суздаля зафиксированы 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Под наблюдением в режиме карантина находятся 25 человек.

— На основании изложенного прошу Вас разрешить работу гостиниц и иных средств размещения, а также предприятий общественного питания на территории города Суздаля с 01.06.2020 года при условии соблюдения требований и ограничений, установленных Роспотребнадзором по Владимирской области, — подчеркивает глава местной администрации в письме.

Ранее «Призыв» сообщал,что «Белый дом» объявил о точечном снятии ограничительных мер.

Полина Табеева

Фото «Призыва»