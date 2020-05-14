Власти сообщают о стабилизации ситуации с коронавирусом в «Красном Кресте»

Облздрав отмечает стабилизацию ситуации с распространением коронавируса в городской больнице скорой медицинской помощи. За последние два дня в «Красном Кресте» не было зафиксировано ни одного случая заражения среди медицинских работников, сообщили «Призыву» в департаменте здравоохранения. Зато количество выздоровевших увеличилось. К двум врачам и четырем медсестрам, которые получили отрицательные анализы на COVID-19 ранее, добавились еще два специалиста. Таким образом, опасную болезнь смогли победить восемь работников БСП.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в городской больнице скорой помощи 12 апреля. Первый заболевший предположительно находился в отделении хирургии. За месяц инфекцию подтвердили, как минимум, у 71 сотрудника медучреждения и 48 пациентов. Таким образом, общее число инфицированных там достигло 119 человек. Если учесть, что во Владимире COVID-19 подтвердился у 285 жителей, получается, что в БСП заразился чуть ли не каждый второй.

— Из 126 врачей больницы выбыло только 14 докторов, а из 256 медицинских сестер — 44 специалиста среднего звена. Учреждение оказывает экстренную и неотложную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, — ответили «Призыву» в пресс-службе департамента здравоохранения администрации Владимирской области.

За два дня среди медработников нет случаев заражения.

Судя по всему, в облздраве не склонны драматизировать ситуацию. Более того, если в начале мая, по заверению чиновников, в связи с ушедшими на больничный сотрудниками возникали определенные сложности, то сейчас в «Красном Кресте» ожидается выход на работу шести врачей и 15 медицинских сестер.

Ответственные лица заявляют, что в медучреждении в полном объеме проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию, направленную на предотвращение распространения коронавируса. А медперсонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Сотрудники больницы и вновь поступающие пациенты с признаками ОРВИ проходят тестирование на коронавирус.

В общей сложности за время пандемии COVID-19 диагностировали у 139 медицинских работников. Это статистика актуальна на 11 мая. Сейчас заразившихся может быть больше. Один сотрудник системы здравоохранения с подтвержденным диагнозом скончался. В ответе на запрос «Призыва» департамент здравоохранения приносит соболезнования родственникам и близким погибшей.

На этом фоне во Владимирской области утверждены изменения в закон об обязательном страховании медицинских и фармацевтических работников. В документ включены страховые выплаты медикам, работающим с коронавирусом. В случае заражения COVID-19 работник медорганизации получит из регионального бюджета 50 тысяч рублей. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»