Власти снова вводят особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим снова решили ввести накануне праздников. Он будет действовать на территории Владимирской области с 9 по 11 мая. Соответствующее постановление по предложению Госпожнадзора подписал губернатор. Ранее такие же ограничения действовали на Первомай. Во время особого противопожарного режима строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ, в том числе на дачах. «Белый дом» рекомендует запретить в эти дни посещать лес. Впрочем, параллельно продолжает действовать и режим самоизоляции, согласно его требованиям поездки на природу не предусмотрены.

Особый режим будет действовать с 9 по 11 мая.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в рамках действия особого противопожарного режима увеличиваются вдвое. На граждан — от двух до четырех тысяч рублей, на должностные лица — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, на юридические — от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что начало купального сезона перенесут из-за коронавируса. Обычно водоемы готовят к 1 июня. Но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»