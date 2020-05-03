Власти признали, что экспресс-тестов на COVID-19 не хватает

Медики Александровской районной больницы попросили администрацию Владимирской области решить проблему с оперативным тестированием их на коронавирус. Экспресс-тестов нет даже для тех, кто работает на передовой. Врач и депутат Законодательного Собрания Наталья Пронина рассказала о критической ситуации первому вице-губернатору Сергею Шевченко.

— Обидно, что в Москве медиков обследуют по 2-3 раза в неделю, а наших вообще не обследуют. Они дома лежат больные, без всяких тестов, — сообщила медработник.

Впрочем, проблема тестирования актуальна и для пациентов. Сейчас во Владимирской области для выявления COVID-19 открыты 7 лабораторий. Более 14 тысячи пациентов были протестированы на коронавирусную инфекцию. Но ждать результатов анализов людям приходится порой по целой неделе. Проблему массовой доступности тестов затронули на последнем онлайн-заседании Законодательного Собрания.

— Ко мне часто обращаются с вопросом избиратели: где можно пройти тестирование? – говорит депутат Игорь Лашманов. — Больной со всеми признаками коронавируса вызывает врача на дом. Тот ему говорит: давайте мы вам напишем ОРВИ и лечитесь спокойно дома. Когда тесты поступят в нужном количестве в регион, чтобы они были доступны для всех людей?

Сократить время постановки диагноза помогли бы экспресс-тесты.

Но сейчас, по словам областных чиновников, на рынке экспресс-тесты представлены в ограниченном количестве. В область закупили одну такую партию, на очереди вторая. Их производят в Новосибирске. По словам Сергея Шевченко, «Белый дом» рассчитывал создать общий проект с частными клиниками по тестированию населения на COVID-19. Но договориться якобы не получилось.

Ранее «Призыв» сообщал, что лаборатории работают на пределе возможностей. Вместо суточной нормы в 1300 исследований порой приходится делать более 1600.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: discover24.ru