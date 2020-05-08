Владимирцы зажгут в окнах «Фонарики Победы»

9 мая жители Владимирской области смогут присоединиться к всероссийской акции «Фонарики Победы». Для этого достаточно будет выйти на балкон или подойти к окну и зажечь фонарик как символ благодарности поколению Победителей. Можно использовать любой источник света – бытовые фонарики, свечи, фонарики на смартфонах.

Акция состоится в 21.50.

Акция «Фонарики Победы» призвана продемонстрировать единение в момент, когда жители области не могут выйти на улицу и прошагать плечом к плечу в шеренгах Бессмертного полка. Но не только она символизирует отношение наших земляков к празднику. Например, семья из Карабаново превратила в мемориал 75-летия Великой Победы окно собственной квартиры. Ученик школы № 9 города Карабаново Павел Фомин с родителями украсил самое заметное с улицы окно в память о своих прадедах — участниках Великой Отечественной, а также о прабабушке и бабушке — труженицах тыла.

Поддержать семью из Карабаново и присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы» также могут все желающие. Акция стартовала в преддверии Дня Победы по инициативе Российского движения школьников. Декорировать окна квартир и домов можно георгиевскими лентами, красными звёздами, фотографиями военных лет, портретами ветеранов и словами благодарности за мирное небо над головой.

Специально для акции юные дизайнеры создали макеты силуэтов известных памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Также среди предложенных силуэтов есть фигурки «Журавль» и «Журавлиный клин». В память об участниках Великой Отечественной войны предлагается разместить на окнах столько журавлей, сколько членов семьи принимало в ней участие. Скачать макеты можно здесь.

Поделиться фотографиями оформленных окон можно в социальных сетях с хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и #РДШ.

Ранее «Призыв» сообщал, что музыканты группы «Рекорд Оркестр» предложили владимирцам спеть легендарную песню «День Победы» прямо со своих балконов.

Ольга Ефремова

Фото: amursu.ru