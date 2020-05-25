Владимирцев призывают не подбирать птенцов на улице

Жители Владимира и пригорода начали активно делиться фото и видео «спасенных» птенцов в социальных сетях. К сожалению, выходить пернатых малышей в домашних условиях никому не удалось, они погибли. В редакцию «Призыва» поступило сразу несколько подобных историй. В одной семье, проживающей в частном секторе, птенца принесли дети. Они нашли его на дороге, рядом с домом.

Мы показали эти видеозаписи владимирскому биологу Руслану Жукову. Оказывается, птенцы покидают свои гнезда не в результате несчастного случая, а из-за природных инстинктов. Специалист призывает людей не забирать птенцов себе.

— Это колоссальная проблема неосведомленности людей, незнания азов биологии. Когда птенцы начинают учиться летать, добывать себе пищу, передвигаться, они, естественно, из гнезда выползают и вылетают. Это естественный процесс. В одной кладке может быть по 4-5 птенцов, им становится тесно в гнезде. Они уже достаточно большие, хорошо оперены. Птицам — самкам и самцам — их обогревать уже не надо, только кормить. И они птенцов кормят, даже рядом с гнездом, — говорит Руслан Жуков, старший научный сотрудник института биологии и экологии ВлГУ. – Поэтому жителям, кто нашел любых птенцов в парке, сквере либо на даче, в огороде, в лесу, ни в коем случае нельзя их брать! Птица не брошена! Не нужно их выхаживать и даже просто трогать. Птицы учатся летать и просто жить.

Люди не смогут обеспечить птенцам необходимый рацион.

А ещё не стоит беспокоить кладки яиц лесных пернатых. Из-за тревожных ощущений самка может просто оставить свой выводок и пойти вить гнездо в более укромном месте. Так недавно, гуляя в окрестности деревни Михеево Собинского района, Руслан Жуков обнаружил гнездо рябчиков. Но, как оказалось, взрослую самку съела лиса или другой хищник, везде валялись перья. Поэтому кладка яиц была уже холодная, выводить её уже было некому.

Ранее «Призыв» сообщал, как дикие утки обосновались в центре Владимира.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: in.pinterest.com