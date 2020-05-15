Владимирское производство масок выкупила Москва

Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России – «Компанию инновационных технологий» («КИТ»). Производство было основано и продолжительное время работало на территории Владимирской области. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании.

«КИТ» производит треть медицинских масок в России.

Издание сообщает,что Москве сейчас нужно около 4 миллионов масок в день. В настоящий момент «КИТ» способен выпускает до 1 млн медицинских масок в сутки. Однако в течение года компания увеличит мощности до 2-3 млн штук в день, уточнил бывший совладелец компании Павел Спичаков.

Производство масок из Владимира было перенесено на территорию технополиса «Москва». Сумму сделки стороны не раскрывают. Покупка состоялась еще в марте, когда власти поняли, что столица столкнется с дефицитом медицинских изделий. Поэтому «КИТ» покупали на подъеме. По словам бывшего совладельца компании, предложение было очень выгодным, «от которого нельзя отказаться». Стоимость производства эксперты оценивают в 1,5 млрд рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что моногорода Владимирской области помогут оснастить больницы средствами защиты и оборудованием для борьбы с COVID-19.

Ольга Ефремова

Фото: drogichin.by