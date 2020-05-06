Владимирское отделение Сбербанка выдало первые ипотечные кредиты с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых. Первым клиентом, получившим ипотечный кредит с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых, стала Людмила Костина.

«Мы с семьей впервые решились на ипотечный кредит. Я очень рада, что мы стали первыми клиентами, получившими ипотечный кредит под 6,4% годовых в Сбербанке. Спасибо за оперативную реализацию такой программы поддержки от государства», — рассказала заемщица.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 3 млн. рублей во всех регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка.

Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

«Мы наблюдаем восстановление спроса на покупку жилья в ипотеку. На сегодняшний день во Владимирской области принято более 40 заявок на получение ипотеки с господдержкой общей суммой около 70 млн рублей. Первые выдачи мы провели 30 апреля, в работе уже несколько десятков сделок по всему региону», — отметил Андрей Черкашин, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк.

Оформить ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на сайте DomClick.ru или в мобильном приложении до 1 ноября 2020 года.

Фото: malaysia.news.yahoo.com