Владимирское отделение Сбербанка реализует проект «Второе дыхание»

Во Владимирском отделении Сбербанка за время реализации социально-экологического благотворительного проекта «Второе дыхание» было собрано более 170 кг вещей, 30% из которых ушло на благотворительность нуждающимся, 50% в приюты для животных и 20% отправлено на вторичную переработку.

Проект «Второе дыхание» с концепцией разумного потребления реализуется в регионах присутствия Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк с конца 2019 года.

Во Владимирском отделении Сбербанка контейнер для сбора вещей сотрудниками регулярно пополняется. Все собранные вещи из контейнера отправляются на социальный склад организации «ДоброМаркет».

«ДоброМаркет» — это социальный региональный проект по вторичной реализации и переработке вещей. В «ДоброМаркете» 70% полученной одежды передается людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 20% вещей в отличном состоянии продается за небольшую цену в социальном секонд-хенде, а 10% отправляется на переработку и в приюты для животных.

Андрей Черкашин, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Инициатива по сбору вещей в офисах Сбербанка получила широкую поддержку и отклик сотрудников. На мой взгляд, такие социально-экологические проекты помогают формировать новую систему ценностей, которая способствует гармоничному сосуществованию человека и природы».

Ольга Шигаева, руководитель ДоброМаркета во Владимире:

«Я хочу поблагодарить людей, которые сдают вещи в специальный контейнер, а не просто их выбрасывают. Таким простым действием вы даёте шанс продлить жизнь своим вещам, приносите пользу обществу и нашей планете. Благодаря нашему проекту, который функционирует за счет людей и организаций, которые делают свой осознанный выбор в пользу разумного потребления, во Владимире более 10 тонн вещей за год не уезжают на полигоны, а обретают вторую жизнь».