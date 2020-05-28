Владимирский железнодорожный вокзал: что вы о нем знаете?

29 мая 1860 года состоялось торжественное освящение места и закладки здания Владимирской станции Московско-Нижегородской дороги. «Вокзал этот, устроенный к открытию железной дороги в 1861 г., лучший из всех существующих по этой линии, как по обширности, так и по удобству и можно сказать по изяществу всех помещений…» — писали про него газеты в конце XIX века. Им вторил российский публицист Андрей Субботин: «Дебаркадер – красивое, длинное здание (до 50 саж. дл.), одноэтажное с 3 надстройками посредине и по бокам; 5 пассажирских зал просторных и чистых; зал 1 и 2 кл. состоит из гостиной, хорошо меблированной, и роскошного буфетного зала, вверху квартиры служащих».

К сожалению, в середине XX века старое здание вокзала перестало удовлетворять возросшие нужды железной дороги. В середине 70-х оно было снесено и построено новое современное сооружение, отделанное белым камнем. Так давайте с помощью этого теста вспомним историю одного из старейших вокзалов страны.