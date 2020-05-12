Владимирский педагог поборется за звание «Воспитатель России»

Представлять Владимирскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России» в этом году будет Ирина Папурина. Такую возможность педагог из Владимира, инструктор по физической культуре детского сада № 13 получила после победы на XXIX региональном конкурсе «Педагог года Владимирской области». Она стала лучшей в номинации «Воспитатель». Примечательно, что на минувшем конкурсе наш регион также представлял воспитатель детского сада № 13, педагог-логопед Алена Фурина.

Финал конкурса состоится в ноябре 2020 года в Перми.

Всего же на региональном конкурсе «Педагог года Владимирской области» лучшими стали сразу три педагога из областного центра. Они одержали победы в трех из семи возможных номинаций. Помимо Ирины Папуриной, в номинации «Учитель-дефектолог» лучшей стала Юлия Поздеева, педагог-дефектолог ДОУ № 109. Учителю географии школы № 8 Аксане Сазановой не было равных в номинации «Педагог-мастер». Победителем 29-го конкурса «Педагог года» стал учитель биологии школы села Заречное Собинского района Сергей Лялякин.

Ранее «Призыв» сообщал, что учитель иностранного языка владимирской школы № 22 Татьяна Павлова стал победителем городского конкурса «Педагог года. Педагогический дебют-2020».

Ольга Ефремова

Фото: edu.vladimir-city.ru