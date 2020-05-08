Владимирские предприниматели активно готовятся к юбилею Победы

Вместе со всей страной наш регион отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на временные трудности с текущей эпидемиологической ситуацией, 9 мая героев будут вспоминать и чествовать в каждой семье. Запланированные мероприятия построены так, чтобы любой гражданин смог проявить своё уважение к ветеранам, фактически не выходя из дома.

В одной из владимирских компаний ООО «ТрансЛайн» уже ведут подготовку ко Дню Победы.

«Есть много способов поблагодарить поколение победителей и сказать, что мы помним и гордимся ими»,- рассказала руководитель Владимирского филиала ООО «ТрансЛайн» Лариса Синькова.

О компании

Компания ООО «ТрансЛайн» на рынке пассажирских перевозок уже более 15 лет. Филиалы работают в нескольких городах Золотого кольца России (Ярославль, Иваново), а в городе Владимире уже на протяжении 5 лет компания в сотрудничестве с крупными финансовыми, производственными и государственными учреждениями.

Помощь волонтерам

ООО «ТрансЛайн» в текущей период пандемии оказывает огромное содействие волонтерскому региональному движению #МыВместе (https://xn--2020-f4dsa7cb5cl7h.xn--p1ai/). Ежедневно на бесплатной основе волонтерам Владимирского штаба предоставляется автомобиль для работы с нуждами пожилых людей, ветеранов, доставки лекарств, продуктов и медикаментов.

Традиции празднования Дня Победы

В компании есть свои коллективные традиции празднования великого праздника Победы и чествования ветеранов войны. Сотрудники ежегодно участвуют в шествии парада в честь Дня Победы, с поздравлениями посещают ветеранов и возлагают цветы к мемориалу 30-летия Победы — Вечному огню. В этом году сотрудники компании активно участвуют в волонтерской работе по сопровождению

региональных акций. Они осуществляют транспортировку цветов, символов Победы и подарочных наборов для разных категорий ветеранов, помогают с доставкой городских творческих коллективов, которые в эти предпраздничные дни радуют ветеранов своими выступлениями.

В каждой семье сотрудника компании есть свои герои, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, чью память бережно чтят, и поэтому празднование Дня Победы имеет такую большую значимость.

Коллектив с большой радостью отреагировал на перенос шествия «Бессмертного полка» (https://www.polkrf.ru/) в онлайн-формат и сотрудники обязательно присоединятся к акции. «Бессмертный полк» — это народный проект, и в текущей ситуации организаторы и партнеры акции, такие как Сбербанк и «Бессмертный полк России» помогают всей стране принять участие в акции в цифровом формате. Помимо этого, сотрудники присоединятся к всероссийскому исполнению песни «День Победы», оставаясь дома, и почтут память всех павших героев всенародной Минутой молчания.

Фото: nastol.com.ua-10719