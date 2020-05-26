Владимирские библиотеки приглашают всех на свой праздник

27 мая в России отмечают Общероссийский день библиотек. Это важное событие не только для библиотекарей, но и для читателей, ведь чтение — один из главных атрибутов высокой культуры человека и его духовной жизни. И в этом году библиотеки будут принимать поздравления уже 25-й раз!

Общероссийский день библиотек как особый праздник утвердил 27 мая 1995 года президент России Борис Ельцин по предложению Владимира Зайцева, директора Российской национальной библиотеки. И не зря. Президент отметил «большой вклад российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры». Это правда: труд библиотекарей огромен. Ежегодный День библиотек — это постоянное напоминание о необходимости узнавать о хороших книгах и учиться вдумчивому, осознанному чтению. Поэтому владимирские библиотекари предлагают отметить этот праздник вместе! В честь него они подготовили разнообразные тематические онлайн-мероприятия для своих читателей и коллег.

Центральная городская библиотека

1. Сетевой фотомарафон «Книжные близнецы» (12+). Согласно теории 6 рукопожатий любые два человека на земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых. А если вы посмотрите на книги, которые есть в вашей домашней библиотеке, то наверняка среди них найдется такая, которая похожа на ту, что стоит на книжной полке у человека, которого вы не знаете, который проживает в другом городе, но с которым она вас объединяет. Хотелось бы вам найти своего книжного единомышленника? Если да, то ЦГБ приглашает присоединиться к сетевому фотомарафону «Книжные близнецы».

Все очень просто! В группе «Книжные близнецы» размещаете фотографию своей книги или себя вместе с книгой и ждёте, когда найдётся ваш единомышленник. Как показало начало марафона — «близнецы» находятся из самых разных городов России! Здорово, что чтение объединяет разных людей и делает их ближе!

2. С 25 по 27 мая проходит профессиональный онлайн пинг-понг «О чём мечтаешь, библиотекарь?» (6+). Ведь библиотекари — это прежде всего люди. А значит, они тоже мечтают: о рабочем, о личном, о самом разном… Онлайн пинг-понг — это целая цепочка заветных желаний библиотекарей — и не только владимирских! К участию приглашаются коллеги из любых уголков России, каждый, кто умеет мечтать и «делать сказку былью».

3. 26 мая городские библиотекари проведут День любознательных «А знаете ли вы?..» (6+). Накануне профессионального праздника участников группы «Городские библиотеки Владимира: книги и события» ждут самые интересные факты, забавные истории, красивые фотографии, полезные советы, связанные с книгой и библиотекой. Вы убедитесь, что библиотека — это совсем нескучно!

4. 27 мая сотрудники муниципальных библиотек приглашают владимирцев стать участниками «БиблиоПутешествия» (6+). В этот день библиотекари Владимира решили устроить VIP (виртуальное, интерактивное, познавательное) путешествие по библиотекам-филиалам, которые входят в единую библиотечную сеть города. Каждая из библиотек — целый континент, где обязательно найдётся много необычного и познавательного, и каждая библиотека расскажет свою увлекательную историю!

Все события будут проходить в социальной сети «ВКонтакте», в группах и на страницах библиотек, поэтому следите за новостями и анонсами в группе «Городские библиотеки Владимира» и не пропустите всё самое интересное и необычное! А ещё лучше — принимайте живое участие в онлайн-акциях и не забудьте поздравить своего любимого библиотекаря с праздником!

Владимирская областная научная библиотека

1. В преддверии Общероссийского дня библиотек будет запущен свой подкаст «Научка33» (12+). Это уникальная возможность узнать много нового и занимательного о культуре, литературе, истории в простой и доступной форме.Сотрудники областной научной библиотеки подобрали для вас необычные и актуальные темы, тщательно изучили материал и расскажут обо всем самом интересном. И всё это на основе реальных источников, которые хранятся в библиотечных фондах. Включайте «Научку 33» в дороге, на прогулке, дома – везде, где удобно и когда нечем «занять мозги». Новые знания, эмоции и идеи гарантированы. Первый выпуск «Как боролись с эпидемиями до COVID-19» выйдет уже сегодня, 26 мая, в 15.00.

2. Сетевой флешмоб «Моя домашняя библиотека» (12+). Поделитесь фотографией своего книжного собрания. Это может быть совсем маленькая библиотечка, несколько полок, а может быть целая комната! Выкладывайте фотографии в социальных сетях с хэштэгом #моядомашняябиблиотека33. Расскажите всем о вашей домашней библиотеке, как она появилась, какие книги любите больше всего, какие эмоции вас наполняют.

3. Викторина по истории библиотек «От тайных хранилищ до центров просвещения» (12+).

4. Обзор пятерки лучших мировых библиотек (6+).

Все события будут проходить в группах библиотеки на Фейсбуке, в Однокласниках и ВКонтакте.

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи

1. С 25 по 27 мая – виртуальный квест «Самые умные» (12+). Он пройдет в три этапа в группе библиотеки в «ВКонтакте». Тема: «Библиотека, книги, искусство».

2. 27 мая с 11.00 в официальной группе библиотеки в «ВКонтакте» начнется поздравительный видеомарафон (12+) от читателей и друзей-писателей «Библиотека – второй дом».

3. 27 мая на сайте библиотеки стартует зрительское голосование областного конкурса рисунков «Библиотека глазами детей» (6+). Победитель, набравший наибольшее количество голосов получит подарок и диплом.

4. Виртуальное онлайн-путешествие «Самые необычные библиотеки мира» (6+).

5. «А у нас в гостях писатель» (0+) — праздничный обзор книг для детей от 0 до 12 лет.

6. А еще будут мастер-классы для детей и взрослых, трансляция фильма об областной библиотеке для детей и молодежи, а также флешмоб «Читать – это круто» (6+).

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: vk.com/detmobib