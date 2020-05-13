Владимирская область вошла в пятерку убежищ от коронавируса

Владимирская область вошла в пятерку популярных направлений для аренды дачи на время коронавируса. К такому выводу пришел российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав заявки на бронирование за последние четыре недели. Сообщается, что туристы в период самоизоляции на май выбирают загородный отдых в близлежащих регионах. Больше всего спрос растет на коттеджи в Московской, Владимирской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Продолжительность отдыха в загородных домах в этом году также выросла.

Туристы снимают коттеджи в среднем на десять дней.

В дальнейшем спрос на загородный отдых в близлежащих областях будет увеличиваться, уверены аналитики. Это связано с закрытием до 1 июня курортов Крыма и Краснодарского края.

Ранее «Призыв» сообщал, что режим самоизоляции во Владимирской области будет действовать до конца мая. До этого момента все приезжающие в регион гости должны самоизолироваться на две недели.

Ольга Ефремова

Фото: drtrevorbrooks.ca