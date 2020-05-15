Владимирская область побила свой антирекорд по числу инфицированных

На фоне разговоров о смягчении режима повышенной готовности, Владимирская область установила новый антирекорд по числу заболевших. За сутки в регионе подтверждено 88 случаев COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. И это почти в два раза больше, чем накануне, когда инфицированными оказались 45 человек. До этого максимальное количество заболевших за 24 часа было 83.

Больше всего инфицированных опять во Владимире. За сутки областной центр прибавил 25 заболевших. Общее число носителей вируса уже больше трех сотен. Положительные тесты получили 310 жителей города. При этом настораживает ситуация с количеством госпитализированных. Как сообщают наши коллеги ГТРК-Владимир со ссылкой на главного врача Областной клинической больницы, свободных мест в основном отделении инфекционного госпиталя, развернутого на базе ОКБ, практически нет. Напомним, медучреждение рассчитано на 180 коек, из них 30 – реанимационные.

За сутки коронавирус подтвержден у 88 жителей области

22 заболевших за сутки прибавилось в Гусь-Хрустальном. Общее число инфицированных там приближается к двум сотням. В общей сложности болеют 196 человек. Больше зараженных в Петушках. COVID-19 подтвердился у 276 местных жителей. Но за 24 часа всего один человек получил положительный тест на коронавирус.

11 человек заболели в Александрове. По 5 инфицированных в Муроме и Кольчугино. По 4 в Коврове, Собинке, Юрьеве-Польском и Киржаче. Три человека получили положительные тесты в Меленках. Общее число носителей коронавируса во Владимирской области — 1592 человека.

За все время пандемии в регионе от коронавируса выздоровели 149 человек. 15 жителей области скончались. Активными носителями вируса являются 1428 больных.

Ранее «Призыв» сообщал, что еще 46 жителей Владимирской области выздоровели от коронавируса

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»