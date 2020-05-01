Владимирская область начинает выходить на плато по числу инфицированных

Во Владимирской области за сутки зафиксированы сорок шесть новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. С одной стороны, число заболевших продолжает увеличиваться, с другой — суточный прирост стабилизировался. Специалисты осторожно говорят о возможном выходе на плато.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы «Док-Ток» на «Первом канале» отметила, что кривая по числу новых случаев инфицирования перестала стремительно ползти вверх. Однако ежедневные колебания числа зараженных еще возможны.

— Мы, по сути, последнюю неделю уже были практически на плато по числу новых случаев, — приводит слова специалиста РБК.

Хочется верить, что на плато начал выходить и наш регион.

С 23 апреля, когда сорок шесть жителей области получили положительный тест на COVID-19, количество инфицированных прибавляется равномерно — примерно четыре десятка за 24 часа. За все это время только один раз был отмечен взрывной рост числа заболевших: 28 апреля в регионе были выявлены 79 новых случаев опасной болезни.

На данный момент в области коронавирусом заболели 715 человек. Больше всего инфицированных в Петушках. Там COVID-19 подтвердился у 167 жителей района. Новых случаев заражения — пять. Десять положительных тестов пришли во Владимир. В областном центре носителями опасной инфекции являются 113 человек. И это второе место по числу заболевших.

Дальше расположились Муром и Ковров. Муниципалитеты идут нога в ногу. Даже суточный прирост заболевших одинаковый — по четыре человека. В общей сложности количество носителей опасной болезни приближается к 80.

Шесть новых случаев коронавируса отмечено в Александрове, пять в Собинке. По два заболевших в Гусь-Хрустальном, Киржаче, Меленках и Радужном. По одному человеку получили положительные тесты в Суздале, Юрьеве-Польском, Судогде и Гороховце. Удивительно, но коронавирус до сих пор не диагностировали на территории Селивановского района.

За все время наблюдений на территории региона зафиксированы семь летальных случаев от опасной инфекции, сообщает сайт стопкоронавирус рф. Еще вчера их было пять. Не исключено, что печальную статистику пополнили умерший пожилой житель Мурома и скончавшийся сотрудник психиатрической больницы. Ранее сообщалось, что у обоих был диагностирован COVID-19. Выздоровели 37 местных жителей.

Сегодня начались майские праздники. Специалисты призывают провести их дома. А если и выходить, то только в магазин. Благо теперь пешеходам для прогулки за продуктами электронный пропуск не нужен. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: РИА Новости