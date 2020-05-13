Владимирская область будет жить в режиме самоизоляции до конца мая

Режим самоизоляции во Владимирской области будет действовать до конца мая. «Белый дом», наконец, определился со сроками. Напомним, ранее режим повышенной готовности действовал бессрочно, до особого распоряжения губернатора. Дату накануне в своем обращении к жителям региона озвучил сам Владимир Сипягин. Он отметил, что, принимая решение, власти опирались на рекомендации главного санитарного врача Владимирской области. При этом основные предложения по постепенному снятию ограничений с экономики будут представлены к концу недели. Ранее директор департамента региональной политики Денис Лякишев сообщил «Призыву», что совещание состоится 14 мая.

— Хочу подчеркнуть, что ряд сфер, которые только будут открываться в других субъектах, у нас работают уже с апреля. Это промышленное и обрабатывающее производства и строительство. 80 процентов экономики области продолжало работать в минувший непростой период. А мной подписан указ о полном открытии сферы бытовых услуг. Конечно, при условии соблюдения предпринимателями усиленных мер безопасности, — подчеркнул в своем обращении губернатор.

«Перезапуск» экономики местные власти надеются осуществить летом.

Одним из важных факторов в принятии решений о постепенном снятии ограничений будет снижение прироста инфицированных СОVID-19. Чем меньше будет новых случаев, сообщил Владимир Сипягин, тем быстрее пойдет процесс.

Об этом же говорит и Денис Лякишев. Директор департамента региональной политики рассказал «Призыву», что регион уже соответствует установленным центром критериям для начала смягчения мер. Первый этап начался уже на этой неделе. Накануне разрешили работать организациям, оказывающим бытовые услуги. На втором этапе откроются предприятия торговли большей площади и отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, всех образовательных учреждений. Но это станет возможным, когда уровень эпидемической опасности будет минимальным, отметил чиновник.

Ранее «Призыв» сообщал, что масочный режим на территории региона будет действовать и дальше.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»