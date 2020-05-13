Владимир вышел на первое место по числу инфицированных коронавирусом

Впервые за время пандемии Владимир вышел на первое место по числу заболевших коронавирусом в регионе. Только за один день COVID-19 подтвердился у 11 местных жителей. Общее число заболевших в областном центре — 268 человек, сообщает Роспотребнадзор. И это на два больше, чем в Петушинском районе, где 266 инфицированных. При этом в закрытой на карантин территории за шесть дней официально подтвержден только один новый случай коронавируса.

В общей сложности за сутки COVID-19 обнаружили у 72 жителей Владимирской области. Это больше, чем накануне, когда коронавирус подтвердили у 61 человека. Новые случаи заражения отмечены в 14 районах. Самый большой прирост заболевших в Гусь-Хрустальном — 14 инфицированных за 24 часа. Город стеклодувов находится на третьем месте по числу носителей опасного вируса в регионе. Положительный тест на коронавирус получили 169 местных жителей.

За сутки коронавирус подтвердили у 72 жителей Владимирской области.

Чуть меньше инфицированных в Коврове и Александрове. Но и там отмечен большой суточный прирост заболевших — по 12 человек. Шесть случаев заражения в Судогде. Пять в Муроме. Четверо заболевших в Меленковском районе. Двое в Собинском. По одному в Вязниках, Гороховце, Камешково, Киржаче, Кольчугино и Селивановском районе.

В общей сложности коронавирус диагностирован у 1459 жителей области. 103 человека выздоровели, 15 скончались. Активными носителями инфекции являются 1341 человек. На этом фоне режим самоизоляции во Владимирской области будет действовать до конца мая. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото РИА Новости