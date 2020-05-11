Владимир вторые сутки дает максимальный прирост инфицированных COVID-19

Самый большой суточный прирост заболевших коронавирусом опять зафиксирован во Владимире. Положительные тесты на COVID-19 получили 20 жителей города. Накануне их было 38. Общее число инфицированных достигло 249 человек. Всего же за день во Владимирской области зафиксировано 77 новых случаев заражения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Второй день подряд эти показатели близки к рекордным. Накануне COVID-19 подтвердили у 83 человек. Больше, чем когда бы то ни было. Но даже с учетом воскресенья всю прошедшую неделю опасный вирус в среднем диагностировали 59 раз в день. На этом фоне областные власти заявили о выходе области на плато по заболеваемости коронавирусом.

— Мы видим, что прирост находится на одном уровне. Мы выявили практически все проблемные очаги, в которых находится заболеваемость. Мы практически в 30 раз увеличили количество отбора проб. Мы четко понимаем, где находятся носители, с кем они контактировали. На уровне первого контакта, на уровне второго контакта, — приводит слова директора департамента региональной политики Дениса Лякишева телеканал «Губерния«.

За сутки коронавирус диагностировали у 77 жителей Владимирской области.

Больше инфицированных, чем в областном центре, только в Петушинском районе. Там носителями опасной инфекции являются 266 местных жителей. Однако сегодня статистика эта не изменилась — ноль новых случаев. Что внушает осторожный оптимизм.

Зато ситуация в Коврове вызывает опасение. В городе оружейников выявлены 17 случаев инфицирования за сутки. При этом еще несколько дней назад в местных больницах не хватало мест для пациентов с COVID-19.

11 заболевших в Гусь-Хрустальном. В районе два поселка закрыты на карантин. 6 случаев заболевания в Александрове, 5 в Собинке, по 4 заболевших добавили Кольчугино, Судогда и Вязники. 3 положительных теста пришли жителям Камешково. 2 новых случая коронавируса в Меленках, 1 — в Юрьеве-Польском.

В общей сложности на данный момент в регионе носителями опасной инфекции являются 1326 человек. За время пандемии от COVID-19 скончались 15 жителей Владимирской области. Сто человек выздоровели. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Ранее «Призыв» сообщал, что пациентка с коронавирусом благополучно родила девочку.

Полина Тарбеева

Фото Телеграм-канала «Бабушка надвое сказала»