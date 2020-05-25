Владимир Сипягин призвал выпускников школ остаться на родине

Впервые в истории Последний звонок для выпускников школ прозвенел онлайн. Массовые мероприятия все еще под запретом из-за коронавируса. Министерство просвещения организовало марафон «Последний звонок-2020» в своей группе в «ВКонтакте». Свое онлайн-послание адресовал выпускникам и губернатор Владимирской области. Владимир Сипягин подчеркнул, что они получили уникальный опыт за последние пару месяцев и призвал их остаться жить в регионе.

— Ребята, какой бы путь вы ни выбрали — учиться или сразу идти работать, — знайте, что вы нужны родной Владимирской области! Родители, учителя, все земляки возлагают на вас большие надежды. В ваше образование и воспитание вложено столько мастерства, любви, заботы и искренней веры в вас, что нет никаких сомнений — у вас все получится! — обратился к выпускникам губернатор.

Свой праздник ждет выпускников школ Владимира.

Мэрия анонсировала Последний звонок 29 мая, тоже в режиме онлайн. Обычно ради одиннадцатиклассников перекрывали центр города. Выпускники шли большой колонной от Театральной до Соборной площади, где их ждал концерт. В конце праздника обычно в небо выпускали белые воздушные шары.

В этом году школу во Владимирской области заканчивают более 5700 человек. Впереди у тех, кто планирует поступать в вуз, ЕГЭ. Расписание экзаменов опубликовали в конце прошлой недели. Первое испытание ждет выпускников 29 июня.

Ранее «Призыв» поговорил с самими выпускниками и их педагогами о дистанционной подготовке к ЕГЭ, Последнем звонке и выпускном. Интервью можно прочитать здесь.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»