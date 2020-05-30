Владимир Сипягин подписал указы о смягчении ограничений с 30 мая

Часть ограничительных мер будет снята во Владимирской области уже с 30 мая. Начинается так называемый первый этап, анонсированный губернатором на этой неделе. Уже подписаны соответствующие указы. Документы опубликованы на правовом портале администрации, их можно найти здесь и здесь.

Итак, разрешаются прогулки. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и избегать места массового пребывания людей, включая детские площадки. Наконец можно легально заниматься спортом на улице. Разрешают даже совместные, но не более чем для двух человек тренировки. Оговаривается, что расстояние между занимающимися должно составлять не менее 5 метров.

Открывается и часть непродовольственных магазинов (код ОКВЭД вида деятельности 47.19.1; 47.19.2; 47.6, за исключением 47.62; 47.7, за исключением 47.73, 47.74, 47.75.2, 47.75.3, 47.76, 47.78.2, 47.78.4, 47.78.6; 47.82, 47.89). Но работать разрешили только торговым точкам с площадью до 400 кв. метров. При этом у магазина должен быть отдельный вход. Владельцы должны обеспечить одновременное пребывание на 4 квадратных метрах зала не более одного человека.

Пресс-служба «Белого дома» при этом напоминает, что в регионе сохраняется ряд ограничений. Ношение масок в магазинах, учреждениях, на вокзалах и в общественном транспорте остается обязательным. Сохраняется требование по самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Власти призывают руководителей компаний сохранить работу в удалённой форме, если это возможно.

— В наших силах сделать так, чтобы заболеваемость COVID-19 во Владимирской области уверенно пошла на спад. Тогда мы совсем скоро сможем перейти ко второму и третьему этапу снятия ограничений, — обращается Владимир Сипягин к жителям области.

Разрешили прогулки, спорт и работу магазинов, но с оговорками.

На втором этапе снятия ограничений должны будут открыть предприятия торговли большей площади и отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале. На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, всех образовательных учреждений. Но до таких показателей Владимирская область пока недотягивает.

Ранее «Призыв» сообщал, что областной центр готов к снятию ограничительных мер. В мэрии Владимира отмечают, что предприниматели, различные организации, предприятия малого бизнеса, торговые центры ежедневно обращаются в администрацию с просьбой разрешить им возобновить работу.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»