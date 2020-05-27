Владимир Путин предложил направить московских медиков во Владимир

Владимир Путин попросил Сергея Собянина направить во Владимирскую область московских медиков. Кроме нашего региона, поддержка будет оказана Дагестану, Ингушетии, Северной Осетии, Забайкальскому краю и Псковской области. Помимо врачей в регион прибудут медикаменты, средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ. Причем сделано это будет в ближайшее время, пока помощь еще нужна. Вопрос был поднят на рабочей встрече главы государства со столичным градоначальником.

Во Владимир прибудут медики из Москвы.

— Московские врачи, медсестры, медперсонал в целом получили уникальный опыт в лечении и профилактике коронавирусной инфекции. Знаю, что врачи из Москвы постоянно оказывают коллегам из других регионов методическое и консультативное содействие. В режиме видеоконференции советуют, подсказывают. Говорят о том, как проводить лечение нового заболевания, как его выявлять, диагностировать. Такое взаимодействие обязательно надо продолжать. В Москве эпидемиологическая ситуация и нагрузка на систему здравоохранения постепенно стабилизируется и снижается. Сейчас, конечно, надо помочь тем регионам, где положение дел пока остается сложным. И требуется дополнительная помощь прямо на месте. С учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения, я бы попросил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы, направить в них бригады московских медицинских работников. В первую очередь эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, а также в Забайкальском крае. Просил бы коллег сделать это как можно быстрее. Кроме того, в дальнейшем, в ближайшие дни следует предусмотреть направление московских медицинских бригад во Владимирскую и Псковскую области, — высказался президент.

Сергей Собянин поддержал инициативу главы государства. Он сказал, что хорошо понимает необходимость такой помощи. Москва готова оказать содействие регионам, которые находятся в трудной ситуации. И сделано это будет своевременно. Сегодня и завтра первые бригады отправятся на Северный Кавказ и в Забайкалье. В наш регион и Псковскую область медики прибудут в ближайшее время.

Ранее «Призыв» сообщал, что за сутки в регионе зафиксировано 55 случаев заболевания коронавирусом.

Полина Тарбеева

Фото: kremlin.ru