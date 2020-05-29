Владимир готовится к снятию коронавирусных ограничений

Владимир готовится к частичному снятию ограничительных мер. В мэрии отмечают, что предприниматели, различные организации, предприятия малого бизнеса, торговые центры ежедневно обращаются в администрацию с просьбой разрешить им возобновить работу. Эпидемиологическая ситуация сегодня не критична, поэтому людям надо возвращать право на работу и начинать поэтапное открытие бизнеса, говорится в сообщении мэрии.

Предприниматели рвутся приступить к работе.

Между тем подведомственные муниципальные службы продолжат санитарную обработку городского общественного транспорта, остановочных павильонов, тротуаров и других мест интенсивного трафика жителей. Также про выполнение санитарных требований не должны забывать предприятия и организации. Кроме того, одним из условий смягчения ограничительных мер является соблюдение масочного режима.

— Во Владимире продекларировано наличие 334 коек для взрослых ковид-пациентов, плюс 45 детских мест в городской больнице № 2. Из 334- «взрослых» коек 60 предназначены для тяжелых больных, то есть реанимационные. Ситуация с заполняемостью обычных коек меняется каждый день, но реанимационные койки у нас практически свободны, и это обнадеживающий показатель для Владимира, — заявил сити-менеджер областного центра Андрей Шохин.

Ранее «Призыв» сообщал, что губернатор Владимир Сипягин назвал точную дату первого этапа снятия ограничений.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»