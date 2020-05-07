Виртуальная экскурсия по единственному в России музею-кафе «Гжель»

Оксана Завьялова приглашает в мир сине-белого промысла

Единственный в России семейный музей-кафе «Гжель» находится во Владимире на Добросельской, 2г. Он расположен на первом этаже общественной организации «Милосердие и порядок». Над интерьерами музея и уникальными экспонатами гжельские мастера трудились месяцами.  По трем залам кафе проходят экскурсии для школьников. По словам Оксаны Завьяловой, которая их организует, здесь побывало более 900 тысяч жителей и гостей Владимирской области. А сегодня  Оксана проведет виртуальную экскурсию в мир уникального промысла специально для читателей «Призыва». Смотрите новый выпуск программы «Точка на карте».

В этом выпуске:

  • 0.59 — об истории промысла и происхождении названия; 
  • 1.11 — о технологии производства гжельского фарфора; 
  • 1.51 — о черном кобальте и его чудесном превращении; 
  • 3.03 — «агашка» — главный элемент гжельской росписи; 
  • 3.44 — о том, что когда-то гжель была цветной; 
  • 4.33 — образцы анималистической росписи; 
  • 4.48 — уникальное панно «Бояре встречают  князя Андрея Боголюбского во Владимире»;
  • 5.30 — о портретной гжели. 

Подготовили Дарья Ермолина и Дмитрий Киреев

Фото «Призыва»

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Обсуждение 1

  • ирина:
    07.05.2020 в 16:24

    Хорошая экскурсия. Были семьей в кафе много раз, любовались работами, а теперь и что-то новое узнали

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