Виртуальная экскурсия по единственному в России музею-кафе «Гжель»

Единственный в России семейный музей-кафе «Гжель» находится во Владимире на Добросельской, 2г. Он расположен на первом этаже общественной организации «Милосердие и порядок». Над интерьерами музея и уникальными экспонатами гжельские мастера трудились месяцами. По трем залам кафе проходят экскурсии для школьников. По словам Оксаны Завьяловой, которая их организует, здесь побывало более 900 тысяч жителей и гостей Владимирской области. А сегодня Оксана проведет виртуальную экскурсию в мир уникального промысла специально для читателей «Призыва». Смотрите новый выпуск программы «Точка на карте».

В этом выпуске:

0.59 — об истории промысла и происхождении названия;

1.11 — о технологии производства гжельского фарфора;

1.51 — о черном кобальте и его чудесном превращении;

3.03 — «агашка» — главный элемент гжельской росписи;

3.44 — о том, что когда-то гжель была цветной;

4.33 — образцы анималистической росписи;

4.48 — уникальное панно «Бояре встречают князя Андрея Боголюбского во Владимире»;

5.30 — о портретной гжели.

Подготовили Дарья Ермолина и Дмитрий Киреев

Фото «Призыва»