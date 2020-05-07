Виртуальная экскурсия по единственному в России музею-кафе «Гжель»

Единственный в России семейный музей-кафе «Гжель» находится во Владимире на Добросельской, 2г. Он расположен на первом этаже общественной организации «Милосердие и порядок». Над интерьерами музея и уникальными экспонатами гжельские мастера трудились месяцами. По трем залам кафе проходят экскурсии для школьников. По словам Оксаны Завьяловой, которая их организует, здесь побывало более 900 тысяч жителей и гостей Владимирской области. А сегодня Оксана проведет виртуальную экскурсию в мир уникального промысла специально для читателей «Призыва». Смотрите новый выпуск программы «Точка на карте».
В этом выпуске:
- 0.59 — об истории промысла и происхождении названия;
- 1.11 — о технологии производства гжельского фарфора;
- 1.51 — о черном кобальте и его чудесном превращении;
- 3.03 — «агашка» — главный элемент гжельской росписи;
- 3.44 — о том, что когда-то гжель была цветной;
- 4.33 — образцы анималистической росписи;
- 4.48 — уникальное панно «Бояре встречают князя Андрея Боголюбского во Владимире»;
- 5.30 — о портретной гжели.
Подготовили Дарья Ермолина и Дмитрий Киреев
Фото «Призыва»
Обсуждение 1
Хорошая экскурсия. Были семьей в кафе много раз, любовались работами, а теперь и что-то новое узнали