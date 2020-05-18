Верю – не верю: 10 удивительных фактов о музеях Владимирской области

18 мая свой праздник отмечают музейные работники

18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Это профессиональный праздник работников музеев и специалистов, чья деятельность с ними связана. К торжествам также присоединяются все ценители культуры и искусства. Традиционно к празднику приурочивают открытие новых выставок, тематические фестивали, лекции, музейно-театральные представления, проведение акции «Ночь музеев», научные чтения. В этот день все государственные музеи работают бесплатно. Но в связи с эпидемией коронавируса посетить музей пока можно только виртуально. Поэтому давайте мысленно прогуляемся по самым известным экспозициям Владимирской области и проверим свои знания о них.

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