Верю – не верю: 10 удивительных фактов о музеях Владимирской области

18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Это профессиональный праздник работников музеев и специалистов, чья деятельность с ними связана. К торжествам также присоединяются все ценители культуры и искусства. Традиционно к празднику приурочивают открытие новых выставок, тематические фестивали, лекции, музейно-театральные представления, проведение акции «Ночь музеев», научные чтения. В этот день все государственные музеи работают бесплатно. Но в связи с эпидемией коронавируса посетить музей пока можно только виртуально. Поэтому давайте мысленно прогуляемся по самым известным экспозициям Владимирской области и проверим свои знания о них.

В красивейшем деревянном особняке Морозова в Гороховце располагается «Музей технической мысли «Марфа Посадница». Он назван так по имени святой - покровительницы котельщиков – крестьян, которые работали на судостроительных заводах. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В Александрове есть музей, экспонаты которого нельзя увидеть больше нигде в мире, поскольку технологией их производства обладает только местный ВНИИСИМС. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Главные экспозиции Муромского историко-художественного музея располагаются в усадьбе графа Алексея Уварова, активно проводившего археологические раскопки курганов на владимирской земле. Его коллекция и стала основой муромского музея. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В экспозициях Вязниковского историко-художественного музея сохранилась первая паровая машина русского механика-изобретателя Ивана Кулибина. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В усадебном парке музейного комплекса «Усадьба двух генералов» села Павловское Ковровского района находится единственный в России обелиск героям взятия турецкой крепости Измаил. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - С 2012 года Камешковский районный историко-краеведческий музей выступает партнером Французовских пленэров, организуемых владимирским Союзом художников. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В городе Петушки Владимирской области находится единственный в России Музей Петуха. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В нескольких шагах от Музея шоколада в Покрове стоит бронзовая статуя Шоколадной Феи, которая является первым в мире памятником шоколаду. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - После смерти отца русской авиации Николая Жуковского усадьбу в Орехово Собинского района занимала его сестра Вера Александровна с дочерью. На приусадебном пруду по ночам появлялся силуэт женщины, исчезающей на середине пруда. После того, как по желанию Веры Жуковской пруд почистили, на его дне был обнаружен полный драгоценностями сундук. Вера Александровна сдала клад государству, за что и были выделены деньги на открытие музея. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В 50-х годах в Георгиевском соборе Юрьев-Польского музея был устроен лапидарий. Трудами директора музея Федора Полуянова и рестовратора Петра Барановского была собрана уникальная коллекция окладов к иконам. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Верю – не верю: 10 удивительных фактов о музеях Владимирской области Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook