В один клик: как онлайн-сервисы облегчают жизнь

Режим самоизоляции не означает, что жизнь оказалась на паузе. Просто теперь все планы и задачи приходится выполнять, не выходя из дома. Поэтому свет, газ, вода и другие услуги ЖКХ теперь еще больше востребованы у жителей Владимирского региона. Не стать должником и оплатить все квитанции вовремя можно в онлайн-режиме, не подвергая риску свое здоровье.

Житель Владимира Игорь Тихонов рассказал нам о том, как в период самоизоляции они с семьей быстро и удобно совершают необходимые операции без визита в банк.

— Я давно пользуюсь банковской картой Сбербанка и вообще большой поклонник безналичной оплаты, ведь это действительно очень удобно. Уже даже не вспомню, когда пользовался наличными деньгами в последний раз. Раньше только в общественном транспорте приходилось постоянно искать мелочь, а сейчас и во Владимире появилась возможность бесконтактной оплаты проезда, которой активно пользуюсь.

Мы с женой – молодая семья. В прошлом году решились оформить ипотеку в Сбербанке для улучшения своих жилищных условий. Для оплаты ипотеки используем мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Удалённо, можно сказать, в один клик вносим платежи на свой сберегательный счет для дальнейшего списания ежемесячного платежа по кредиту. Это позволяет избежать необходимости лично посещать офис банка, что существенно экономит время, а в текущей ситуации, когда из дома совсем не рекомендовано выходить, еще и помогает сберечь здоровье.

Работа моей жены связана с торговлей, и ей постоянно необходимо совершать денежные переводы в другие регионы, оплачивать онлайн-заказы, взаимодействовать с поставщиками. Очень радостно, что все эти операции также можно выполнять дистанционно через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Я уже давно планировал обучить своих родителей пользоваться компьютером и интернетом, а сейчас все онлайн-сервисы стали просто спасением, особенно для людей старшего поколения. Всем рекомендую уделить время на изучение новых технологий, а также обучить этому своих близких и родных».