В Ковровском районе заложили плантацию сосны

В Ковровском районе заложили постоянную клоновую (вегетативного происхождения) лесосеменную плантацию сосны. В будущем она позволит получить семена с ценными наследственными свойствами. На площади в 20 га будет высажено 2600 саженцев, полученных от деревьев, привитых от всех известных болезней. Саженцы привезены из Нижегородской области.

Плантация состоит из пяти полей по четыре гектара.

Чтобы не происходило переопыление, деревья рассаживают в определённой последовательности. При должном уходе первые семена сосны дадут через 11-15 лет. Их используют для лесовосстановления в других районах области.

Работы по подготовке полей начались еще в 2014 году. За этот период лесники проделали большую работу от раскорчёвки площади до планировки поверхности и создания внутренней инфраструктуры участка. В проект вложено более 11 млн рублей федеральных средств.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области вновь введен особый противопожарный режим. Посещение лесов в праздничные дни запрещено.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой областной администрации