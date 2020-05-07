В Коврове закончились койки для больных коронавирусом

Ковровская больница, перепрофилированная для приема зараженных коронавирусом, переполнена. Свободных коек для инфицированных COVID-19 в учреждении здравоохранения не осталось. Об этом со ссылкой на главу города сообщает новостной ресурс «ПроВсе-Ковров«. Согласно распространенной информации инфицированных направляют в другие районы Владимирской области.

На данный момент во втором по численности городе региона положительные тесты на коронавирус получили 106 человек. Сколько из них точно госпитализированы, можно только предположить. По сообщению наших коллег, большинство больных, проходящих стационарное лечение, находятся в состоянии средней тяжести. Два человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии заболевших жителей Коврова доставляются в госпиталь, созданный на базе Центральной городской больницы. Под инфекционный стационар отдали отделение пульмонологии. Оно рассчитано на 80 коек, 20 из которых, по словам главного врача ЦГБ, зарезервированы для детей.

— Сейчас загруженность нашего отделения — 51 пациент. Мы пока никому не отказываем в госпитализации, — заявил Антон Зинченко в эфире телеканала «Губерния» 29 апреля.

Город нуждается в новых местах для больных коронавирусом

На момент интервью количество носителей коронавируса в Коврове было 70 человек. Сейчас инфицированных COVID-19 стало значительно больше. Учитывая, что госпиталь принимает пациентов не только из Коврова, но и из Камешковского и Вязниковского районов, ситуация складывается непростая. Количество зараженных там тоже выросло — с 5 до 13 человек. А потому город срочно нуждается в дополнительных койках.

Снять проблему должен госпиталь на 60 мест в инфекционном корпусе Ковровской многопрофильной больницы № 1. На переоборудование здания выделили 35 миллионов рублей. Завершить ремонт планируют к 10 мая. Но первых пациентов медучреждение примет только в конце месяца. Накануне ход строительства оценил губернатор области.

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:

Во Владимирской области планируется к открытию 12 инфекционных госпиталей.

11 из них уже открыты. Это 719 коек.

Нам осталось открыть один инфекционный госпиталь в Коврове.

Он открывается на базе городской больницы № 1. Он рассчитан на 60 коек.

Все они будут с кислородом, что очень важно для лечения больных.

Из них 20 будут направлены на интенсивную терапию и реанимацию.

Работа на стройке идет полным ходом.

Строители выполняют все поставленные задачи.

Мы планируем в крайний срок до конца мая этот инфекционный госпиталь запустить.

Ковров — один из очагов распространения инфекции. Первый случай заражения был выявлен именно в городе оружейников. 27 марта от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончался 48-летний мужчина. Всего за время пандемии там зафиксированы 4 летальных случая. Последний скончавшийся – мужчина 1969 года рождения, имеющий в анамнезе тяжёлые сопутствующие заболевания, сообщается на сайте местной администрации.

Ранее «Призыв» сообщал, что COVID-19 подтвердился у 78 жителей Владимирской области.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»