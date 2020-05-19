В Коврове увольняют семерых руководителей учреждений культуры

Глава Коврова одним днем решил освободить от должности сразу семерых руководителей художественных и музыкальных школ, дворцов и домов культуры. В их защиту выступили жители города и коллеги по всей области. Петиция с требованием «Надо бороться за культуру! Вернуть всех директоров учреждений культуры на свои места!» за несколько часов набрала больше 500 голосов.

«Сегодня в городе Коврове, Владимирская область, одним днём по ст. 2 п. 278 ТК (без объяснения причин) были уволены все руководители муниципальных учреждений культуры — музыкальной школы № 1, школы искусств им. Иорданского, Детской художественной школы и всех (!) дворцов и домов культуры города — всего 7 человек. Всех директоров глава города вызвал к себе 18.05.2020 около 15.00 и объявил о своём решении. Со слов увольняемых, объяснение было такое: сейчас, в связи с изменившимися обстоятельствами, идёт оптимизация учреждений культуры, и им нужны новые руководители, способные более эффективно работать в новых условиях. Требуем вернуть всех директоров на свои места!» — говорится в тексте петиции.

В защиту уволенных руководителей создали петицию.

В пресс-службе администрации Коврова «Призыву» ответили, что все пояснения по данному вопросу глава дал на пресс-конференции, где подчеркнул, что увольнения коснутся только администрации культурных учреждений, творческие работники останутся на местах. Намекнув при этом, что их зарплата после реорганизации должна увеличиться. Причиной увольнения, по словам чиновников, стал раздутый административно-хозяйственный штат и весомая разница в зарплатах между управленцами и их подчиненными.

— Для примера, в каждом ДК у нас сейчас по одному специалисту по кадрам в штате, а у нас во всей администрации два. Что они там делают – я не очень понимаю, да и никто не понимает. Есть должности, которые в шок меня ввергают: юрисконсульты есть у нас в ДК – с кем они там судятся, что делают, договоры составляют на платную деятельность? Непонятно, – высказался глава Коврова Юрий Морозов. — Мы пригласили всех директоров, объяснили ситуацию по реорганизации, объяснили, что никого не хотим получить ни за бортом, ни во враги себе, ни во враги культуре, потому что если тебя сокращают, ты не можешь работать ни на новую структуру, ни конструктивно мыслить тоже. Выплаты по статьям одинаковые – что по сокращению, что без объяснения причин. Никто не потерял в деньгах, ни у кого кусок хлеба не отнял.

Ковровские власти пожаловались на потери городского бюджета из-за ситуации с коронавирусом. Речь идет о сумме в 65,4 млн рублей — это налоговые и неналоговые поступления, расходы на зарплату бюджетникам.

— Отдельная строка расходов – потери от платной деятельности, которую до введения режима повышенной готовности оказывали учреждения спорта, культуры и образования. Эта сумма равняется 16,4 млн рублей. Плюс ко всему, снизилась платёжеспособность населения, далеко не все после пандемии смогут себе позволить посещать в полном объёме дома культуры, школы искусств, — сообщает пресс-служба администрации города Коврова.

Свою оценку ситуации дала директор департамента культуры администрации Владимирской области. Алиса Бирюкова подчеркнула, что «экономия на культуре имеет лишь кажущуюся легкость, но со временем обходится очень дорого». — Поддержка по всем направлениям оказывалась и Коврову: при содействии области создаётся Музей оружия, в прошлом году школы искусств города в рамках профильного нацпроекта получили новые музыкальные инструменты, ковровские дома культуры неоднократно становились обладателями областных грантов на творческие проекты, в этом году выделены областные средства на проведение ремонтных работ в ковровской библиотеке. В ДК им. Ногина при федеральной поддержке открыт первый муниципальный виртуальный концертный зал, — говорится в официальном комментарии Алисы Бирюковой.

Тем временем губернатор Владимирской области порекомендовал муниципальным образованиям не экономить за счет культуры и воздержаться от увольнения сотрудников данной сферы. Владимир Сипягин напомнил об ответственности перед президентом и пообещал, что финансирование культуры продолжится в полном объёме. Он разрешил изменять объёмы госзаданий без уменьшения выплат, установленных для областных учреждений культуры.

— Владимирская область активно участвует в национальном проекте «Культура». Сейчас эта сфера входит в число наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса отраслей экономики. Наша задача — её поддержать, сохранить работающих в ней профессионалов, – отметил Владимир Сипягин.

Мы направили свой запрос в администрацию региона, чтобы прояснить ситуацию с увольнениями в учреждениях культуры Коврова. Ранее «Призыв» сообщал, что коллекционер сделал подарок Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Его можно будет увидеть в Музее хрусталя после снятия ограничений.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: pro.culture.ru