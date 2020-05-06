В Кольчугино вводят карантин из-за коронавируса

С 7 мая въезд и выезд будут ограничены

Областные власти из-за угрозы распространения коронавируса закрывают город Кольчугино. Согласно информации, опубликованной на сайте «Белого дома», уже завтра там вводится карантин. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. С 00 часов 7 мая в город с населением в 43 тысячи человек ограничат въезд и выезд. Таким образом, Кольчугино становится вторым муниципальным образованием, где вслед за Петушинским районом вводится карантин.

Ограничительные меры в Кольчугино  вводят с 7 мая.

Попасть на территорию города теперь смогут только местные жители. И только по документу, который удостоверяет личность и содержит информацию о месте регистрации или пребывания. Подобная практика распространится и на лиц, осуществляющих трудовую деятельность на территории района. На КПП сотруднику правоохранительных органов надо будет предъявить не только паспорт, но и подтверждающие документы: договор, счет-фактуру на груз, транспортную накладную и т.п.

Ограничения не коснутся специального транспорта. Машины скорой помощи, пожарных подразделений и полиции будут пропускать на закрытую территорию без проблем.

На КПП будут измерять температуру. Фото:reuters.com

На КПП у граждан попросят не только документ, являющийся основанием для допуска, но и измерят температуру. Если она будет выше 37 градусов или у человека будут признаки простудного заболевания, информацию об этом передадут в ближайшую медицинскую организацию с целью принятия решения о медосмотре больного и возможной госпитализации.

А вот если у вас на территории Кольчугино огород или дача, но вы при этом не имеете документов о регистрации по месту жительства или пребывания в границах территории с особым режимом, то через КПП вас не пропустят. Что касается жителей города, то им следует максимально ограничить число контактов, без служебной необходимости не выходить из дома и соблюдать социальную дистанцию в два метра.

На данный момент на территории Кольчугинского района зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом. Суточный прирост — 2 человека с подтвержденным диагнозом. И это гораздо меньше, чем, например, в Гусь-Хрустальном, где носителями инфекции являются 108 человек. Больше заболевших в Муроме, Коврове и Александрове. Но там карантин не вводят. Почему ограничительные меры затронут именно Кольчугино — пока вопрос. Не исключено, что распространение инфекции перешло в четвертую стадию, когда власти не могут отследить контакты заболевших.

Именно так было в Петушках, где ограничительные меры ввели 15 апреля. На тот момент в районе COVID-19 был подтвержден у 33 местных жителей. Спустя три недели карантина коронавирус диагностировали в общей сложности 208 раз. Три человека скончались. Ранее «Призыв» сообщал некоторые подробности об умерших от COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото: yandex.com

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Обсуждение 7

  • Мария:
    06.05.2020 в 15:54

    В пятницу в программе «Человек и закон» показали, как корреспонденты этой программы свободно въехали на территорию закрытого города Петушки…

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  • Ассоль:
    06.05.2020 в 16:36

    Где логика? Владимир, Муром, Гусь, Ковров впереди. А закрывают Кольчугино

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  • Полина Тарбеева:
    06.05.2020 в 16:45

    Я думаю.что завтра придут положительные тесты там для большого количества местных жителей… вот тогда и станет понятно…

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  • Виталий:
    06.05.2020 в 18:20

    А как обехать Кольчугино?
    В сторону Юрьев польский???

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  • Олег Вещий:
    06.05.2020 в 18:29

    Во Владимире наибольшая опасность, в Коврове, да Муроме… совсем не логично

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  • Witness:
    06.05.2020 в 19:09

    Чтобы вводить карантин, нужны силы и средства. А в результате поставят два хендмейд кпп. А народ партизанить пойдет скрытыми тропами

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  • Елена:
    07.05.2020 в 10:05

    Вирус в самом разгаре ,теперь точно не скоро выпустят на работу,а так хочется вернутся на работу,детей что бы уже можно водить в садик и в школу,что происходит сейчас какое то безумие

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