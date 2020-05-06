В Кольчугино вводят карантин из-за коронавируса

Областные власти из-за угрозы распространения коронавируса закрывают город Кольчугино. Согласно информации, опубликованной на сайте «Белого дома», уже завтра там вводится карантин. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. С 00 часов 7 мая в город с населением в 43 тысячи человек ограничат въезд и выезд. Таким образом, Кольчугино становится вторым муниципальным образованием, где вслед за Петушинским районом вводится карантин.

Ограничительные меры в Кольчугино вводят с 7 мая.

Попасть на территорию города теперь смогут только местные жители. И только по документу, который удостоверяет личность и содержит информацию о месте регистрации или пребывания. Подобная практика распространится и на лиц, осуществляющих трудовую деятельность на территории района. На КПП сотруднику правоохранительных органов надо будет предъявить не только паспорт, но и подтверждающие документы: договор, счет-фактуру на груз, транспортную накладную и т.п.

Ограничения не коснутся специального транспорта. Машины скорой помощи, пожарных подразделений и полиции будут пропускать на закрытую территорию без проблем.

На КПП у граждан попросят не только документ, являющийся основанием для допуска, но и измерят температуру. Если она будет выше 37 градусов или у человека будут признаки простудного заболевания, информацию об этом передадут в ближайшую медицинскую организацию с целью принятия решения о медосмотре больного и возможной госпитализации.

А вот если у вас на территории Кольчугино огород или дача, но вы при этом не имеете документов о регистрации по месту жительства или пребывания в границах территории с особым режимом, то через КПП вас не пропустят. Что касается жителей города, то им следует максимально ограничить число контактов, без служебной необходимости не выходить из дома и соблюдать социальную дистанцию в два метра.

На данный момент на территории Кольчугинского района зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом. Суточный прирост — 2 человека с подтвержденным диагнозом. И это гораздо меньше, чем, например, в Гусь-Хрустальном, где носителями инфекции являются 108 человек. Больше заболевших в Муроме, Коврове и Александрове. Но там карантин не вводят. Почему ограничительные меры затронут именно Кольчугино — пока вопрос. Не исключено, что распространение инфекции перешло в четвертую стадию, когда власти не могут отследить контакты заболевших.

Именно так было в Петушках, где ограничительные меры ввели 15 апреля. На тот момент в районе COVID-19 был подтвержден у 33 местных жителей. Спустя три недели карантина коронавирус диагностировали в общей сложности 208 раз. Три человека скончались. Ранее «Призыв» сообщал некоторые подробности об умерших от COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото: yandex.com