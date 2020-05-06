В каких фильмах снимался наш земляк Вячеслав Ахмедяров?

6 мая отмечает свой день рождения наш земляк – Вячеслав Ахмедяров. В 1982 году он окончил театр-студию при Русском драматическом театре им. А. Пушкина в городе Ашхабаде. Но волею судьбы проработал журналистом около 25 лет, в том числе на «Радио России» и РТР. Его узнаваемый голос часто звучал в рекламных роликах местных радийных каналов. Последние десять лет Вячеслав активно снимается в российских сериалах. И пусть роли ему дают пока небольшие, но обаяние и харизма яркого актера проступают в каждом кадре. Давайте проверим, хорошо ли вы знаете работы нашего талантливого земляка.

В каком сериале 2014 года Вячеслав Ахмедяров стал врачом скорой помощи? Отец Матвей Хорошие руки Тест на беременность Правильно! Неправильно! - В каком сериале 2017 года актер сыграл роль охранника? Спящие Тихие люди Осиное гнездо Правильно! Неправильно! - В каком сериале 2019 года Вячеслав Ахмедяров перевоплотился в бывшего музейного работника? Балабол Форс-мажор Мертвое озеро Правильно! Неправильно! - В каком историческом сериале 2019 года актера трудно узнать в гриме? Зорге Годунов Батальон Правильно! Неправильно! - В каком сериале актер поработал сторожем на кладбище? Возмездие Я знаю твои секреты Ничто не случается дважды Правильно! Неправильно! - В каком сериале герой Вячеслава Ахмедярова в буквальном смысле сгорел на работе? Специалист Старая гвардия Остров обреченных Правильно! Неправильно! - В каком историческом проекте телеканала НТВ актер исполнил роль русского философа, писателя и публициста, сторонника Белого движения Ивана Ильина? Романовы Время победы Подлинная история Русской революции 1917 года Правильно! Неправильно! - В каком сериале 2020 года Вячеслав Ахмедяров стал экспертом Следственного комитета? Одноклассники смерти Охота на певицу Динозавры-2 Правильно! Неправильно! - С какого известного сериала на ТНТ начал свой путь в кино наш земляк? Ольга Универ Интерны Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> В каких фильмах снимался наш земляк Вячеслав Ахмедяров? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook