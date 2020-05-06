В каких фильмах снимался наш земляк Вячеслав Ахмедяров?

6 мая отмечает свой день рождения наш земляк – Вячеслав Ахмедяров. В 1982 году он окончил театр-студию при Русском драматическом театре им. А. Пушкина в городе Ашхабаде. Но волею судьбы проработал журналистом около 25 лет, в том числе на «Радио России» и РТР. Его узнаваемый голос часто звучал в рекламных роликах местных радийных каналов. Последние десять лет Вячеслав активно снимается в российских сериалах. И пусть роли ему дают пока небольшие, но обаяние и харизма яркого актера проступают в каждом кадре. Давайте проверим, хорошо ли вы знаете работы нашего талантливого земляка.
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