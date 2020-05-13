В каких фильмах снималась актриса из Александрова Людмила Нильская?

13 мая 1957 года в городе Струнино Владимирской области родилась известная актриса театра и кино Людмила Нильская. Школьницей она посещала много кружков, в том числе и театральный. Но становится актрисой не думала. Попробовать поступать в театральный вуз ее уговорила подруга, которая действительно мечтала об актерской карьере. За компанию с ней Людмила Нильская поехала в Москву и… поступила в Школу-студию МХАТ. Правда, через год ее оттуда отчислили, т.к. она не сдала экзамен по истории КПСС. Но Людмила сильно не расстроилась и тут же поступила в Щукинское училище, которое окончила в 1980 году. До 1994 года она работала в Московском академическом театре им. Маяковского. С 2008 года – в Государственном театре киноактера в Москве. Дебют Людмилы Нильской в кино состоялся в 1978 году, и она активно снимается до сих пор. На ее счету около 70 ролей в различных фильмах и сериалах. Давайте вспомним самые яркие и интересных работы этой замечательной актрисы.
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