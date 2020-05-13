В каких фильмах снималась актриса из Александрова Людмила Нильская?

13 мая 1957 года в городе Струнино Владимирской области родилась известная актриса театра и кино Людмила Нильская. Школьницей она посещала много кружков, в том числе и театральный. Но становится актрисой не думала. Попробовать поступать в театральный вуз ее уговорила подруга, которая действительно мечтала об актерской карьере. За компанию с ней Людмила Нильская поехала в Москву и… поступила в Школу-студию МХАТ. Правда, через год ее оттуда отчислили, т.к. она не сдала экзамен по истории КПСС. Но Людмила сильно не расстроилась и тут же поступила в Щукинское училище, которое окончила в 1980 году. До 1994 года она работала в Московском академическом театре им. Маяковского. С 2008 года – в Государственном театре киноактера в Москве. Дебют Людмилы Нильской в кино состоялся в 1978 году, и она активно снимается до сих пор. На ее счету около 70 ролей в различных фильмах и сериалах. Давайте вспомним самые яркие и интересных работы этой замечательной актрисы.

В каком фильме режиссера Бориса Григорьева дебютировала в 1978 году Людмила Нильская? «Кузнечик» «Георгий Седов» «Так начиналась легенда» Правильно! Неправильно! - В каком из фильмов, вышедших на экраны страны в 1980 году, НЕ снималась Людмила Нильская? «Через тернии к звёздам» «Мелодия на два голоса» «Петровка, 38» «Огарева, 6» Правильно! Неправильно! - В каком популярном советском сериале 1981 года Людмила Нильская снялась в роли коварной польской шпионки, пани Ядвиги Ковальской, принесшей актрисе всесоюзную известность? «Долгая дорога в дюнах» «Государственная граница» «Место встречи изменить нельзя» Правильно! Неправильно! - В экранизации какой пьесы Островского актриса сыграла главную роль? «Лес» «Вакансия» «Бешеные деньги» Правильно! Неправильно! - В каком фильме Людмила Нильская стала участницей Сопротивления Мариной Орловой, бывшей советской подданной, которая погибла от рук фашистов? «Где-то плачет иволга» «Звезда надежды» «Вознесение» Правильно! Неправильно! - В какой семейной драме партнерами Людмилы Нильской стали Игорь Костолевский и Борис Щербаков? «Конфликтная ситуация» «Никто не заменит тебя» «На исходе лета» Правильно! Неправильно! - В какой исторической картине актриса сыграла главную роль в паре с Олегом Меньшиковым? «Моонзунд» «Капитан Фракасс» «Сибирский цирюльник» Правильно! Неправильно! - В какой спортивной киноленте актриса исполнила роль матери хоккеиста Вячеслава Фетисова? «Короли льда» «Легенда 17» «Слава» Правильно! Неправильно! - В каком мелодраматическом сериале Людмила Нильская примерила на себя характерный образ актрисы на пенсии? «Причал любви и надежды» «Чужой район» «Земляк» Правильно! Неправильно! - За исполнение главной роли в каком сериале актриса в 2009 году удостоена российской кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении»? «Галина» «Анжелика» «Фурцева. Легенда о Екатерине» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> В каких фильмах снималась актриса из Александрова Людмила Нильская? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook