Увольнения без объяснений причин стали культурным феноменом

«Культура в большом долгу» — это как поглядеть. Сегодня сфера культуры может служить примером того, как надо бороться за свои права. За свои — в широком смысле. В том числе думая о коллегах и защищая их. Другим этому ещё учиться и учиться, считает автор программы «Бредешок» Николай Лившиц.

Расшифровка программы:

Работники культуры снова проявили лучшие человеческие качества. Они вступились за коллег из Коврова. Там одним разом уволили семь руководителей ведущих учреждений города – музыкальных школ и ДК. Очень хороших, кстати, школ, да и дома культуры в городе оружейников тоже будь здоров. И вот коллеги вступились за уволенных, написали коллективные письма, провели флешмоб — словом, обозначили свою позицию по этому поводу. Почему я говорю «снова», потому что ранее работники культурной сферы уже выступали коллективно именно по кадровому вопросу, когда было намерение уволить директора их профильного департамента.

Итак, на сегодняшний день сфера культуры во Владимирской области единственная, где люди готовы постоять друг за друга. Это уникально, поскольку в других отраслях (даже вроде бы близких — образовании, например) этого давно нет. И хорошо, если бы такое единство стало частью корпоративной этики.

Интересно то, что нынешний демарш работников культуры был поддержан властными структурами. Решение об увольнении принимал ковровский мэр, и «против» выступили и ведущая политическая партия, и, кажется, Народный фронт, и губернатор, который потребовал с этим вопросом разобраться. Правда, последний сам не является образцом бережливости кадров, в «Белом доме» текучка («така тякучка!»), что показывают последние события в медицине.

Но я не об этом хотел поговорить, а вот о чем. Любой шаг, любое изменение структуры, если речь идёт не о частной лавочке, а о государственной или муниципальной структуре, должен быть обоснован, поскольку это деньги налогоплательщиков. В данном случае, надо полагать, ковровский мэр рубанул по культуре не потому, что ему шлея под хвост попала, а потому что у него, видимо, есть какие-то соображения, ну, скажем, по оптимизации руководящего аппарата.

Чёрт его знает, может, он подумал: зачем одному человеку управлять одним ДК, когда он может управлять двумя или тремя? Или ещё что-то такое в его голове родилось, отчего учебный процесс в музыкальных школах станет только лучше, а управленцев там меньше? Но трудно сказать, что родилось в этой светлой голове, так как людей-то он уволил, а выгоды от этой затеи не представил. В то время как всё должно быть наоборот. «Утром деньги, вечером стулья».

То есть ты объясни внятно, какие результаты хочешь достигнуть, осуществляя свои волшебные манипуляции.

Но с объяснениями у нас плохо. Большой начальник создаёт атмосферу таинственности вокруг своих шагов, то ли, по Салтыкову-Щедрину, стараясь держать народ в изумлении, то ли давая ему возможность самому домыслить офигенную глубину предполагаемых замыслов. Дело тут не только в отсутствии прозрачности управленческих решений, дело в подходах. Читал одного писателя и бизнес-консультанта — Ицхака Адизеса, он пишет, что менеджер должен инициировать творческое начало, то есть должен уметь запустить процесс, при котором сами участники будут предлагать пути достижения цели. Особенно он выделяет культуру, где работники не просто штатные единицы, функции и так далее – они, как он пишет, «имеют право голоса».

Кстати, один из этих имеющих «право голоса», худрук сразу двух крупных музыкальных театров — Новосибирского академического оперы и балета и Михайловского оперы и балета в Санкт-Петербурге Владимир Кехман, на днях предложил ни много ни мало оптимизировать отечественные театры. Пока речь идёт о музыкальных, но в ситуации, которую он описывает, находятся все сценические учреждения. Кехман считает, что режим ограничений из-за коронавируса, когда можно заполнять от силы треть зала (рассадка 1 человек на 3 места), продлится долго, и это не позволит театру выжить. Поэтому надо всё менять. Я не буду перечислять его предложения, потому что хочу сказать о другом.

Работники культуры не меньше кабинетных администраторов заинтересованы в том, чтобы их отрасль существовала и развивалась. Работники культуры наверняка более сведущи в том, чем они занимаются, чем кабинетные администраторы. И предложения их наверняка будут интереснее, чем у кабинетных администраторов. Но решения с ореолом таинственности принимают именно кабинетные администраторы. Это плохо. Но хорошо уже то, что работники культуры научились объединяться. Это достойно уважения. И хороший пример для остальных.

На заглавном фото — картина «The artwork is framed» Вячеслава Шпака с сайта artnow.ru