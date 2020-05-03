Усадьба в Кусуново осталась только в воспоминаниях учительницы

Село Кусуново сейчас считается пригородом Владимира. От областного центра туда ведет дорога через Загородный. Сведения о прошлом этого интересного места можно найти в книге «Жизнь учительницы». Это воспоминания педагога-ветерана Раисы Александровны Матвеевой. Они вышли во Владимирском книжном издательстве более 60 лет назад. Самые первые страницы книги посвящены описанию усадьбы семейства Протасьевых в селе Кусуново.

Старинный род

Протасьевы — старинный дворянский род, история которого до сих пор не написана. Дело даже не только в том, что его генеалогия слишком обширна, но и вследствие того, что Протасьевых в различных источниках часто путают с Протасовыми, хотя это две совсем разные фамилии. Во Владимирской губернии известны две ветви Протасьевых, родственные друг с другом. Представители одной из них владели селом Барское Татарово рядом со знаменитой Мстерой, породнились с семейством композитора С.И. Танеева и графами Толстыми, а также оставили большой след в жизни Вязников и Вязниковского уезда. «Дворянским гнездом» другой ветви Протасьевых стало село Кусуново за Клязьмой, откуда с возвышенного места открывался красивейший вид на губернский Владимир.

В первой трети XIX века кусуновским имением владел Петр Александрович Протасьев, участник Отечественной войны 1812 года, дослужившийся в лейб-гвардии Измайловском полку до чина поручика и получивший орден св. Анны IV степени «За храбрость». После его ранней кончины в конце 1830-х гг. вдова Анна Николаевна, урожденная Ляпунова, во второй раз вышла замуж за владимирского губернского предводителя дворянства, тоже отставного гвардейского офицера Андрея Петровича Хметевского. Однако от этого брака детей у нее не было, а вот в первом родился сын Александр Петрович Протасьев.

В молодости он тоже служил офицером, а потом, выйдя в отставку, неоднократно занимал пост предводителя Владимирского уезда, был мировым судьей и земским деятелем, закончив карьеру коллежским советником (гражданский чин, равный армейскому полковнику). При Александре Петровиче усадьба в Кусуново достигла своего рассвета. Именно к этому времени относится описание усадьбы Раисой Матвеевой. Будущая учительница была дочерью крестьянина деревни Байгуши Александра Матвеевича Матвеева и его жены Натальи Евдокимовны Коробовой, дочери крепостного повара из протасьевской усадьбы.

Что помнит учительница

Воспоминания Матвеевой о Кусуново относятся к 1899 году:

«Я помню себя с трех лет.

— Раечка, пойдем к Ане, — говорит мне мама в жаркий летний день, берет меня на руки, и мы направляемся к помещичьей усадьбе, где Аня, сестра моей матери, работает домашней портнихой.

Мы подходим к парку барского дома, останавливаемся у дощатого забора, и мама начинает звать:

— Аня, иди пить чай!

А я с любопытством заглядываю в широкие щели забора и жадно смотрю на липовые аллеи, дорожки, посыпанные желтым песком, на цветочные клумбы с яркими цветами. Вижу гамак с небрежно брошенной подушкой, и среди парка, ближе к забору, маленькую избушку, в которой сидит и шьет моя тетя.

Кругом жужжат пчелы, летают бабочки, шепчутся листья, воздух напоен ароматом цветущей липы. Впереди виднеется деревянный барский дом с верандой, обращенной в парк.

Около веранды растут столетние сосны, благоухают розы, резеда, табак, скромно пестреют анютины глазки. Все это так непохоже на ту обстановку, среди которой живем мы. Все здесь так ярко, нарядно, таинственно и необыкновенно, что напоминает мне дедушкины сказки.

Иногда тетя брала меня с собой, и я видела ее среди красивых тканей, пестрых лоскутков, за швейной машиной.

За стеной, в другой половине избушки, стоял верстак. Здесь иногда столярничал молодой Протасьев, сын помещика. Поэтому избушку в парке называли «мастерской».

Все в ней для трехлетней девочки было полно очарования: сетки в окнах, ящик с пестрыми радужными лоскутками, нарядные платья, сшитые тетей и развешанные на стене.

Изредка появлялась здесь молодая барыня Ольга Александровна Протасьева, нарядная и шумная. Я с любопытством и изумлением смотрела на нее.

Верхом блаженства для меня было разрешение порыться в ящике с лоскутками, покачаться на качелях или полежать в гамаке по воле капризной и скучающей барыни, которую развлекали смущение, радость и лепет ребенка.

Эта же Ольга Александровна лечила, когда перекармливала меня сладким или фруктами.

Дома я с жаром рассказывала о всем виденном и пережитом в усадьбе.

Дома — это у бабушки с дедушкой, которые жили в шагах трехстах от помещичьего дома при въезде в село Кусуново. Сюда, к старикам, меня привозили зимой и летом из Владимира, где жили мои родители».

Семейный расклад

Упоминаемый Матвеевой помещик Протасьев — это коллежский советник Александр Петрович Протасьев, который скончался 16 февраля 1900 года в 77-летнем возрасте и был погребен при Никольском храме в селе Кусуново. Молодой Протасьев — его сын и наследник Александр Александрович Протасьев, отставной корнет армейской кавалерии, который позже в 1906 — 1917 гг. вслед за отцом занимал пост владимирского уездного предводителя дворянства, став последним владимирским предводителем в истории.

Молодая барыня — жена Протасьева-младшего Ольга Александровна, урожденная Лебедева, дочь чиновника средней руки. Детей у Протасьевых не было, и, видимо, поэтому она с таким увлечением и нянчилась с крестьянской девчушкой, баловала ее и заботилась о ней. Разумеется, в 1950-е годы писать хорошо о помещиках в Советском Союзе не полагалось, поэтому после восторженных воспоминаний о протасьевской усадьбе и следует «правильная» сентенция Матвеевой о «скучающей и капризной барыне».

Дом на Стрелецкой

Судьба Александра Александровича и Ольги Александровны Протасьевых после 1917 года в точности неизвестна. По имеющимся данным, они были репрессированы в 1930-е. Усадьбу в Кусуново у них отобрали, и сегодня от нее там не осталось и следа. Память о протасьевском «дворянском гнезде» сохранилась лишь в названии одного из прудов, который до недавнего времени в селе называли «барским». А еще о бывших помещиках напоминает памятник из белого мрамора, прежде стоявший на могиле Александра Петровича Протасьева у возрожденной кусуновской церкви. Могила старого барина давно затеряна, а роскошное надгробие чудом уцелело.

Любопытно, что красивейший дом Протасьевых во Владимире на Стрелецкой улице, 20, выстроенный в архитектурном стиле «ропет» с тонкой резьбой и изящной башенкой, сохранился до сих пор. Сегодня это одна из городских достопримечательностей. Здание занимает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

А вот история усадьбы в Кусуново давно и прочно позабыта, и лишь воспоминания тоже много лет назад покинувшей этот мир сельской учительницы дают возможность заглянуть в безвозвратно пропавший мир словно через широкую щель в дощатом заборе…

Николай Фролов

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