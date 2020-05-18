Упавшего с обрыва мужчину спасли на Клязьме

Сотрудники ГИМС предотвратили трагедию, вытащив из реки тонувшего мужчину. Произошло это на Клязьме в микрорайоне Петрино в Вязниках. По предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он свалился с крутого берега в реку и едва не погиб. Утопающего во время патрулирования реки заметили старший инспектор участка № 1 ГИМС города Вязники Сергей Федунов и инспектор ГИМС Сергей Яцков.

Инспекторы вытащили его из воды и спасли ему жизнь.

— С диагнозом переохлаждение мужчина 1958 года рождения был доставлен в ЦРБ города Вязники, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Ранее «Призыв» сообщал, что житель деревни Чертково Селивановского района пострадал, спасая из огня животных.

Ольга Ефремова

Фото: moscow.mchs.ru