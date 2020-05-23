Уникальную часовню в виде свечи строят под Киржачом

Деревянную часовню в виде свечи строят в деревне Ельцы Киржачского района. Накануне произошло знаменательное событие, которого ждали три года. На часовне «Свеча во Ложбине» установили купол. Изготовил его известный мастер-аргун Михаил Гашин. Подъемом и установкой купола занималась бригада братьев Шершиловых. На этом работы не окончены. Впереди — укрепление и чистка сруба, монтаж гульбища. До июля будет смонтирована подсветка и видеонаблюдение, сообщает группа «КиржЭль г. Киржач».

По задумке строителей, во время пандемии часовня должна утвердить веру православных в победу над коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС автор идеи, меценат Евгений Федоров.

Часовню планируют открыть в день праздника Казанской иконы Божией Матери.

Деревянная часовня в деревне Ельцы построена в виде закрученной в спираль свечи. Высота здания вместе с куполом и крестом составила 20 метров. Примечательно, что возвели часовню не на возвышенности, а в овраге.

Ранее «Призыв» рассказывал, что рукотворное озеро в форме сердца, которое с недавних пор появилось в Киржаче также благодаря стараниям Евгения Федорова, заселили около 30 золотых рыбок. На очереди — установка специального мостика, с которого можно будет любоваться водоемом и загадывать желания.

Ольга Ефремова

Фото группы «КиржЭль г. Киржач»