Улицы Владимира преобразятся ко Дню Победы

Во Владимире полным ходом идут работы по праздничному оформлению города к предстоящему 75-летию Великой Победы. В течение двух дней монтировались тематические баннеры размером 3 х 6 метров. На них изображены символы праздника, портреты и краткие биографии владимирцев — участников Великой Отечественной войны. На остановках общественного транспорта устанавливаются баннеры нескольких серий, также посвященные Дню Победы: «Цитаты из фильмов о войне», «Символы военной жизни», «Украденное детство».

Самые информативные — баннеры серий «Этот День Победы» с воспоминаниями ветеранов-владимирцев о 9 мая 1945 года и «Улицы героев» с именами и биографиями участников Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы областного центра.

Со вчерашнего дня Владимир начали украшать флагами.

Полотнища с изображением цветов национального флага России и гвардейских лент украсят наиболее знаковые места города: площади Победы, Ленина, Соборную, Садовую и Театральную, Фрунзе, площадь перед ДК молодежи, Лыбедскую магистраль и пространство перед входом на Князь-Владимирское мемориальное кладбище.

Ранее «Призыв» сообщал, что к юбилею Победы в областном центре отремонтировали памятные стелы и обелиски. К празднику также проверены Вечные огни.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru