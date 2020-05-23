Удаленная подготовка к ЕГЭ, последний звонок онлайн и печальная судьба выпускного

Каждый год май месяц встречает учеников 11-х классов предэкзаменационной суетой. В 2020 году этой суеты стало в разы больше, хотя в реальности в школьных коридорах и стоит зловещая тишина. Коронавирус внёс свои коррективы и в учебный процесс. Теперь, прежде чем попытаться выдержать экзамены, получить свои баллы и поступить в вузы, ребятам предстоит разобраться, как ЕГЭ придётся сдавать. 21 мая президент развеял неопределенность и объявил, что испытания по всей стране начнутся 29 июня. Но вопросов на сегодняшний день остается немало. Попробуем ответить на них вместе с выпускниками и педагогами.

Вопрос № 1: Когда и как сдавать ЕГЭ?

Как сообщает Роспотребнадзор, школьники в этом году будут аттестованы по результатам итоговых годовых оценок. Это значит, что ЕГЭ никак не связан с выпуском из школы. В этом году экзамен стал вступительным испытанием в вузы, ведь баллы выпускникам 2020 года понадобятся только для успешного зачисления.

Сдавать ЕГЭ будут только те школьники, которые собираются поступать. Но спешить с выводами о том, что кто-то может отказаться от экзаменов, не стоит. По мнению Анастасии Пискуновой, преподавательницы русского языка и литературы школы № 15 г. Гусь-Хрустального, дети, которые пошли в 10-й и 11-й класс, уже приняли решение о поступлении в институты: «Они психологически готовы, и год ожидания не принесет им пользы. Я считаю, что нужно ковать железо, пока горячо».

Такого же мнения придерживается и учительница биологии школы № 39 г. Владимира Светлана Прохорова: «У нас никто не переносит сдачу экзаменов. Все хотят воспользоваться возможностью, которая сейчас есть».

В этом году выпускники могут сосредоточиться только на тех предметах, которые нужны им для зачисления в институты, так как обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике убрали. Но знание родного языка требуется практически на каждой второй специальности, поэтому освободиться получилось только от математики.

Между тем профильный уровень по-прежнему будут сдавать те ребята, которые выбрали для поступления технические и экономические специальности. Учитель иностранных языков школы № 39 г. Владимира Елена Кашицына, которая в этом году выпускает 11-й класс, уверена, что такие требования только помогут ребятам: «Они могут сосредоточиться только на тех предметах, которые они выбрали для поступления в вузы. Это очень хорошо».

И хотя ситуация с коронавирусом повлияла на форму, суть экзаменов осталась неизменной. Ранее представители ФИПИ выступили с заявлением, что пандемия не стала поводом для упрощения ЕГЭ. Здесь мнения учителей разделились. Кто-то считает, что тесты всё же нужно было упростить, так как дистанционное обучение очень сильно повлияло на процесс подготовки. Два месяца ученики занимаются дистанционно. У них не было возможности общаться с учителем, то есть изучение определённых тем, которые есть на экзамене, затруднено, считают некоторые педагоги. Но есть и другие мнения.

— Сделали абсолютно правильно. Если бы ситуация с пандемией случилась с сентября, тогда упрощение было бы понятно. А это произошло в апреле, большая часть учебного материала уже была пройдена. Плюс мы ещё знаем, что многие школьники готовятся с репетиторами. А они работают и в условиях пандемии. Я думаю, что у выпускников всё сложится и без упрощения структуры тестов, — убеждена педагог Анастасия Пискунова.

Вопрос № 2: Как будут проходить последние звонки и выпускные?

И если Минпросвещения всеми силами старается провести ЕГЭ в очном режиме, то последние звонки, которые начнутся со следующей недели, однозначно пройдут в электронном виде. Ситуация с выпускными и вовсе остаётся неясной: многие школьники не хотят отмечать начало взрослой жизни через экран компьютера. Школы могут уже сейчас организовать вручение аттестатов онлайн, так как теперь его получение никак не связано со сдачей экзаменов. Но большинство всё же хотят дождаться сентября в надежде, что пандемия спадёт и можно будет устроить настоящий выпускной.

Мы поговорили с Еленой Юрьевной Смирновой, замдиректора по воспитательной работе школы № 39. И вот что она рассказала нам об организации последнего звонка в этом году:

— Праздник будет проходить так же, как это планировалось ещё до начала пандемии, по тому же сценарию, но в режиме онлайн. Дети уже начинали репетировать, поэтому мы не стали кардинально менять структуру: каждый записывал и присылал номера, потом всё это компоновалось в фильм. Как будет проходить сама трансляция, пока сложно сказать, но видео уже готово. Во Владимире последний звонок будет организован 29 мая, и городской праздник тоже обязательно будет, но пока неизвестно, в каком формате он пройдёт. По поводу выпускного: мы очень надеемся, что он пройдёт в традиционной форме, когда вирус будет побеждён.

Вопрос № 3: Что думают по этому поводу сами выпускники?

Ксения Гусева, выпускница школы № 23, сдаёт обществознание, историю и русский язык.

— Сейчас я два раза в неделю хожу к репетитору и сама решаю варианты. Есть и дистанционные занятия: учителя скидывают тесты, проводят конференции. Меня сильно нервирует, что новой информации о поступлениях в те вузы, которые я выбрала, нет. Но пока я не собираюсь менять направление или университет. Если не поступлю в этом году, то есть пути. Первый: я ищу работу с гибким графиком и учу физику для сдачи на другую специальность. Второй: также нахожу заработок и параллельно подтягиваю те предметы, которые сдаю в этом году.

Последний звонок меня сейчас совершенно не волнует, но подготовка к нему отнимает время. Участие обязательно, нас буквально заставляют.

Дмитрий Воронин, выпускник школы № 39, сдаёт английский и обществознание.

— Сейчас я активно готовлюсь к последнему звонку онлайн. Мы делаем разные фильмы и музыку, чтобы остались хотя бы какие-то воспоминания об 11-м классе. Но нам это не очень нравится. Мы с одноклассниками считаем, что всё должно проходить в школе. Я очень рад тому, что отменили базовую математику, так как это был ненужный предмет для тех, кто поступает на гуманитарные специальности. Я не считаю, что нужно облегчать тесты, так как тогда стобальников окажется больше. Будет сложнее поступить.

Дарья Хомякова, выпускница школы № 39, сдаёт русский, историю и обществознание.

— Моя подготовка к ЕГЭ осталась в том же режиме. Единственная разница: приходится заниматься с репетиторами дистанционно. Это, конечно, не так удобно, как лично, но приходится выкручиваться. То, что убрали один экзамен, лично мне упростило жизнь. Я и до пандемии думала поступать во владимирский вуз. Сейчас же убедилась в том, что это будет гораздо безопаснее. Так я останусь в дома, в родном городе. Очень хотелось бы поступить, но если не удастся, то я, скорее всего, найду работу и буду стараться подготовиться к следующему году, чтобы пересдать экзамены.

Точно знаю: платье на выпускной в онлайн-формате покупать не буду!

А вот отличается ли подготовка к ЕГЭ у московских школьников, нам рассказала Милана Фадеева, выпускница школы № 1354 города Москвы. Девушка сдаёт биологию, химию и профильную математику.

— Я считаю, что нам в этом году намного легче сдавать экзамены, так как мы целых два месяца сидели дома, нам не приходилось отвлекаться на те предметы, которые мы не сдаем, на дополнительные занятия, на прогулки с друзьями. Каждый мог потратить все это время на подготовку. Ситуация с коронавирусом показала мне, что врач, которым я хочу стать, это одна из самых востребованных профессий. Но если не выйдет поступить в этом году, то я, скорее всего, найду работу и буду продолжать усердно готовиться, чтобы поступить в следующем.

Нам в школе пока не объявляли, как будет проходить дистанционный последний звонок. А вот насчет выпускного мы с одноклассниками решили: если его отменят или он пройдет онлайн, то после самоизоляции мы сможем собраться и отпраздновать его самостоятельно!

Алина Фадеева

Заглавное фото: vk.com/wall-29833734_6106896