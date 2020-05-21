«Убытков очень много!» Как выживают владимирские рестораны и кофейни

Только за март обороты ресторанов, баров и кафе в стране упали от 30% до 90%. Об этом сообщили в своём совместном письме председателю правительства РФ Михаилу Мишустину крупнейшие бизнес-объединения страны: Российский союз промышленников и предпринимателей, «ОПОРА России», Торгово — промышленная палата и «Деловая Россия». Сейчас, когда прошло уже почти три месяца с начала режима самоизоляции, многие предприниматели смогли подстроиться под «коронавирусные реалии». Но настроения бизнеса далеки от оптимистических. Спасут ли заведения доставка и режим to go (возьми с собой), ощущают ли владельцы бизнеса поддержку государства и каким видится будущее? Об этом мы поговорили с тремя представителями кофейного и ресторанного бизнеса во Владимире. Они рассказали «Призыву», почему сейчас можно рассчитывать только на себя и есть ли плюсы в сложившейся ситуации. Три честные истории.

«Плюсов нет, одни минусы!»

Плюсов нет, только минусы. Именно такой вывод в сложившейся ситуации делает Дмитрий Баринов, владелец владимирской кофейни «План Б». В самом начале самоизоляции предприниматель дал интервью «Призыву», тогда еще были надежды на лучшее, но увы:

— Помню, мы с командой первые несколько дней собирались у нас в кофейне. Ребята спрашивали у меня: «Дмитрий Иванович, а что дальше?» А я честно отвечал: «Не знаю». К такому просто нельзя быть готовым! В начале мы звонили на горячие линии, чтобы получить хоть какую-то информацию по поводу того, что происходит, что вообще делать. Но за помощью мы не обращались. Конечно, если сравнивать, например, с крупными ресторанами, то нам повезло больше. Нам не нужно было, например, избавляться от большого количества еды. У нас ведь только кофе и десерты. Но убытков все равно много, очень много! Выплаты сотрудникам, конечно, пришлось подсократить, но, сами понимаете, что это вынужденная мера. Но вот увольнять никого не приходилось. Мы с моей командой работаем уже давно в таком составе, они всё понимают. Сейчас мы дистанционно торгуем кофейным зерном. Могли бы продавать кофе на вынос, но наше помещение находится на третьем этаже. Были бы на первом… Хотя кому продавать?

Народу в центре нет, можно улицу перейти спокойно: потока машин тоже нет.

— Мы только начали хотя бы примерно понимать, что мы можем сделать в сложившейся ситуации. Но быть уверенными в завтрашнем дне всё равно не можем. У нас до сих пор возникают какие-то проблемы, которые зависят не от нас. Например, поставщики сырья перестают его доставлять, а найти других не получается. И таких неурядиц до сих пор много. Плюсов в подобной ситуации для бизнеса нет. Один, маленький, и то, не плюс, а скорее преимущество – появилось время подумать о том, что делать дальше, куда двигаться. Раньше такой возможности не было. В остальном одни минусы».

«Сотрудникам сейчас не плачу, потому что нечем…»

Мария Левашова, владелица кофейни-студии «Маяк», честно признается, что на сегодняшний момент все ресурсы исчерпаны, подушки безопасности уже нет. И как выживать в сложившихся обстоятельствах, она не знает:

— Мы до последнего не хотели закрываться, поэтому работали до выхода постановления. Потом несколько дней работали на вынос. Но меры ужесточили. И всё, все работники разъехались по домам. Сейчас я езжу в кофейню каждый день, делаю посуду, что-то чиню, что-то крашу, навожу порядок, что-то переставляю. Но достаточно много времени я провожу дома. Ребята [сотрудники] же сейчас сидят по домам, кто-то пытается найти подработку. На данном этапе мы не можем работать в режиме «с собой», так как у нас в здании идёт ремонт, но очень хотим поскорее начать! Мы распродали запасы кофе, этого хватило частично покрыть расходы. Совсем чуть-чуть.

Все деньги, которые мы откладывали на развитие, на ремонт, закончилось полностью!

— Даже мои личные средства давно ушли, а долги растут. Скажу честно, сейчас сотрудникам я не плачу, потому что платить просто нечем. От государства я не ощущаю никакой поддержки. Я подала запрос на субсидию, но результата нет. Мне кажется, что предпринимательство и город всегда были не на одной волне. Каждый держался обособленно. Сейчас такие же ощущения. Если бы я точно знала ответ на вопрос, что можно сделать в этой ситуации, то уже давно бы сделала! Мне, конечно, хочется извлечь из этого что-то полезное, хочется! Например, есть вещи, на которые я вообще не обращала внимания. Так мы открыли для себя продажу кофе в зёрнах. И, вообще, у нас произошла оптимизация всех процессов. Но минусов всё-таки больше.

«Рестораны и кафе придется практически открывать заново»

Денис Найдёнов, ресторатор, владелец гастромаркета «Рынок на горе» признается, что ситуация очень сложная, но предприниматель уверен: кризис — это не время сидеть сложа руки. Даже в такой ситуации нужно действовать:

— Мы просто не хотели верить в начало пандемии. Работали до последнего: покупали кучу всяких защитных средств, говорили, что у нас безопасно. Вообще, изначально мы планировали наш ресторан как online — площадку, поэтому у нас уже были кое-какие наработки. Сейчас же мы просто разработали, наладили и внедрили систему доставок, которую планировали вводить только в сентябре. Мы за 1,5 месяца сделали то, что не смогли бы сделать и за полгода! Проработали ассортимент и актуальные темы. Сейчас доставляем наборы на 3-4 дня или предлагаем готовые обеды. Также работали через департамент соцзащиты: кормили врачей, развозили еду дедушкам и бабушкам. Справляемся своими силами.

Мы подавали запросы на помощь от государства, но прошло уже почти 2 месяца, а ничего нет.

— Я считаю, что если сидеть и ничего не делать, то можно просидеть и ничего не дождаться. Вопрос ведь в том, с каким результатом мы из этого выйдем? Но самое сложное только предстоит, потому что рестораны и кафе придётся практически открывать заново. Вот тогда-то и можно будет оценить наши реальные убытки. И потом, просто цифры не покажут полноты картины.

Однако Денис отмечает, что чисто психологически ситуация несколько стабилизировалась. И появилась некая уверенность в завтрашнем дне:

— Мне кажется, сейчас градус паники упал. У нас в команде появилась уверенность в будущем. Я ещё вначале собрал всех, всё сказал сразу как есть. Люди меня услышали. У нас была цель – пережить эти два месяца. И мы с ней справились. Но всё равно остаётся очень много вопросов про то, как будут снимать ограничения для ресторанов. Например, как отследить, что люди у нас не контактируют между собой? Наше помещение 2 тысячи квадратных метров, мы этого просто не увидим. Не очень понятно, как это всё будет реализовано в будущем, и как будут проверять выполнение этих правил. Так что пока вопросов больше, чем ответов…

Алина Фадеева

Верхнее фото: media.rbcdn.ru