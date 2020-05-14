У Соловьиного пруда исчезла беседка

У Соловьиного пруда во Владимире пропала деревянная беседка, которая стояла там 6 лет. Отдыхающие расстроились, что теперь у водоема нет плавучей конструкции, которая удачно вписывалась в пейзаж. Как оказалось, весь пирс целиком демонтировали две недели назад, сообщили жители домов на ул. Студенческой. Из окон квартир они видели, как ее увозит спецтехника.

В общественном комитете, курирующем эту территорию, «Призыву» пояснили, что снести беседку было необходимо. Строение стало аварийным. Последние годы беседку то затапливало, то она выступала на береговую линию, разрушая ландшафт.

— Устанавливал её город, и решение о сносе мы принимали согласованно. Беседка пришла в ненадлежащее состояние. Ремонтировать её невозможно, а на то, чтобы ставить новую, скорее всего, город не будет выделять дополнительное финансирование, — пояснила «Призыву» Татьяна Гришина, председатель общественного комитета по благоустройству территории.

Напомним, что благоустройством Соловьиного пруда в рамках программы комфортной городской среды занималась мэрия. Сам пруд очистили, укрепили берега, срубили старые деревья, поставили лавочки, детскую и спортивную площадки. А ещё установили беседку и домики для уток, которых сейчас уже нет.

Беседку демонтировали по согласованию с мэрией.

В этом году в планах, по словам главного эколога города Сергея Сухопарова, продолжить озеленять территорию. Например, высадить деревца со стороны 19-й школы, а в пруд запустить карасей. Сейчас водоем облюбовали утки, местные жители их подкармливают. Также в скором времени пруд получит официальный статус водного природоохраняемого объекта.

Ранее «Призыв» сообщал, что благоустройство Соловьиного пруда вызвало возмущение владимирцев.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»