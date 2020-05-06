Тысяча и один житель Владимирской области заразился COVID-19

Владимирская область разменяла первую тысячу по числу больных коронавирусом. В регионе инфицирован 1001 человек. За сутки COVID-19 диагностировали 57 раз. Среди носителей опасного вируса теперь есть и житель Селивановского района. По данным регионального управления Роспотребнадзора, коронавирусом там заболел один человек. Таким образом, в области не осталось территорий, свободных от инфекции.

За сутки коронавирус диагностировали у 57 жителей области.

Самый большой суточный прирост зараженных в Коврове и Муроме. Районы демонстрируют удивительную синхронность. В городе на Оке 14 заболевших, в городе оружейников 13 новых случаев. В общей сложности там инфицированы по 105 человек.

Больше заболевших только в Петушках, Владимире и Гусь-Хрустальном. Но если в закрытом на карантин районе третий день статистика не меняется (208 носителей COVID-19), то два других продолжает плюсовать. Во Владимире за сутки выявили 12 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном — 4. Это значительно меньше, чем в начале недели, когда суточный прирост заболевших был 15 и 22 человека. Однако, скорее всего, такая неравномерность связана с особенностями обработки тестов. В том же Петушинском районе до небольшого затишья за два дня был выявлен 41 носитель опасного вируса.

4 новых случая инфицирования в Камешковском районе, по два заболевших в Александрове, Кольчугино и Судогде, по одному в Юрьев-Польском, Суздальском, Гороховецком и Селивановском районах.

За время пандемии от коронавируса выздоровели 43 жителя области. 12 человек скончались. Специалисты отмечают, как важно оставаться дома до конца майских праздников. Тем более что на улице могут гулять нарушители карантина. Контактировавшего с заболевшим жителя Александрова наказали за курение у подъезда. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»