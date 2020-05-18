Тушивших склад с медотходами пожарных отправили на карантин

Сотрудники МЧС, принимавшие участие в тушении пожара на складе медицинских отходов, отправлены на карантин. В изоляции им предстоит провести, как минимум, две недели. Из этого можно предположить, что среди сгоревшего мусора могли оказаться биоматериалы с коронавирусом. Учитывая, что у COVID-19 инкубационный период — 14 дней, на этот срок спасателей и оставили дома.

— В качестве предупредительной меры 23 человека личного состава, которые непосредственно принимали участие в тушении пожара, были отправлены на карантин сроком на две недели, — пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар в складском помещении, расположенном на улице Большой Нижегородской во Владимире, вспыхнул 16 мая. Столб дыма хорошо был виден из самых разных уголков города. На фото с места пожара, распространенных региональным управлением МЧС, хорошо видны мусорные пакеты красного цвета. По нашей информации, в таких обычно складируют особо опасные отходы класса В. Если присмотреться, то можно увидеть обгоревший предмет, очень напоминающий средство индивидуальной защиты. Кроме того, на кадрах есть одноразовая посуда. Такую сейчас используют для кормления больных с коронавирусом.

По предварительной версии, причина пожара — поджог.

Прояснить ситуацию должна прокуратура Владимирской области. Надзорное ведомство совместно с полицией уже начало проверку по факту возгорания склада с медицинскими отходами. Первоначально установлено, что арендовавший помещение индивидуальный предприниматель осуществлял свою деятельность с нарушением законодательства.

— Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и эксплуатации мест складирования отходов данного вида не соблюдены. Выявлено отсутствие необходимых условий для санитарной обработки контейнеров и транспортных средств. Не приняты достаточные меры, обеспечивающие защиту здоровья персонала,- сообщается на сайте прокуратуры Владимирской области.

На данный момент индивидуальному предпринимателю вручено представление с требованием о безотлагательной утилизации складированных отходов и устранении выявленных нарушений. Не исключено, что его ждет административная и, возможно, даже уголовная ответственность.

Одновременно прокуратура проверит учреждения здравоохранения, которые имеют договор с арендатором сгоревшего склада. Основное внимание будет уделено больницам, обслуживающим пациентов с коронавирусной инфекцией.

Что касается пожара, то, по предварительной версии дознавателей регионального управления МЧС, склады с медицинскими отходами могли поджечь. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На месте ЧП никто не пострадал.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следственный комитет проверит жалобы на занижение выплат медикам.

Полина Тарбеева

Фото Главного управления МЧС России по Владимирской области