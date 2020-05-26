Туи и можжевельник украсят Театральную площадь

Зеленая аллея из туй и можжевельника появится на Театральной площади во Владимире. Растения закупили в одном из пригородных питомников. В ближайшее время их доставят на место. Высадят хвойные в уличных кашпо, которые уже завезли на площадь и пока оставили у Музея хрусталя. Это десять емкостей по 700 литров. Бюджет не потратил ни копейки на растения и кашпо, все оплатил Сбербанк.

Кашпо, туи и можжевельник купили на деньги спонсоров.

Когда-то в центре площади была большая клумба, но ее место занял светомузыкальный фонтан. Ландшафтные дизайнеры считают, что не очень крупные хвойные растения идеально дополнят пространство, где, очевидно, не хватает зелени.

— Горожанам понравилась обновленная Театральная площадь с фонтаном и скамейками для отдыха, и дополнительное озеленение будет только кстати. После отмены эпидемиологических ограничений владимирцам предстоит вернуться к нормальной жизни, и парки и скверы родного города традиционно встретят жителей благоустройством и комфортом, — сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее «Призыв» сообщал, что в этом году по городу будет разбито 48 клумб. А на многих опорах повесят кашпо с цветами.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»