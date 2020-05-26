Туи и можжевельник украсят Театральную площадь

Растения высадят в кашпо

Зеленая аллея из туй и можжевельника появится на Театральной площади во Владимире. Растения закупили в одном из пригородных питомников. В ближайшее время их доставят на место. Высадят хвойные в уличных кашпо, которые уже завезли на площадь и пока оставили у Музея хрусталя. Это десять емкостей по 700 литров. Бюджет не потратил ни копейки на растения и кашпо, все оплатил Сбербанк.

Кашпо, туи и можжевельник купили на деньги спонсоров.

Когда-то в центре площади была большая клумба, но ее место занял светомузыкальный фонтан. Ландшафтные дизайнеры считают, что не очень крупные хвойные растения идеально дополнят пространство, где, очевидно, не хватает зелени.

Театральной площади не хватает зелени

Горожанам понравилась обновленная Театральная площадь с фонтаном и скамейками для отдыха, и дополнительное озеленение будет только кстати. После отмены эпидемиологических ограничений владимирцам предстоит вернуться к нормальной жизни, и парки и скверы родного города традиционно встретят жителей благоустройством и комфортом, — сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее «Призыв» сообщал, что в этом году по городу будет разбито 48 клумб. А на многих опорах повесят кашпо с цветами.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»

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