Цифровые пропуска сохранят на случай вспышки коронавируса

Во Владимирской области решили продлить действие цифровых пропусков на неопределенный срок. В «Белом доме» считают, что виртуальные документы отлично себя зарекомендовали. Их главная цель – информационная. Задача властей при сборе данных о пропусках не наказывать граждан, разгуливающих по улицам «зайцами», а иметь представление о концентрации людей в общественных местах.

— Мы не исключаем возникновения вспышек, очагов заражения в отдельных населенных пунктах области. Именно в них мы и можем ограничивать выдачу цифровых пропусков. На сегодняшний день таких мер не принималось. Но возможность должна быть. Ограничения могут вводиться на основании данных эпидситуации, — считает директор департамента региональной политики Денис Лякишев.

Требования к наличию цифровых пропусков смягчили. Они нужны пассажирам общественного транспорта

Денис Лякишев считает, что требования к цифровым пропускам в регионе весьма лояльные. Тем, кто ходит пешком и передвигается на личном транспорте, никто никаких вопросов не задает. Наличие пропуска могут спросить у пассажиров автобусов. Поинтересоваться вправе и кондукторы, но штрафуют только полицейские.

Как «Призыв» сообщал ранее, в региональном управлении МВД сообщили, что никто из сотрудников правоохранительных органов не оформляет протоколы за отсутствие цифровых пропусков. Однако администрация области уверяет, что наказание есть. Штрафы выписывают по общим основаниям – за нарушение режима повышенной готовности.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»