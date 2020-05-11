Троих человек удалось спасти на пожаре в Муроме

Троих человек спасли на пожаре в Муроме накануне вечером. Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Московской поступило 10 мая в 22.49. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Из окна квартиры на пятом этаже шел дым. Как выяснилось, там загорелся диван. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В помещении было сильное задымление. Пожарные спасли из квартиры, где находился очаг возгорания, троих человек. Пожар оперативно ликвидировали.

Еще 20 жильцов пришлось эвакуировать из дома.

— Ещё одно звено отправилось на верхние этажи с целью эвакуации жильцов из задымлённого подъезда. На свежий воздух было выведено 20 человек, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении. К ликвидации последствий привлекались 4 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в Петушинском районе погиб мужчина. Установлено, что пожар в дачном доме возник из-за возгорания электронагревательного прибора.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области