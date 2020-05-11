Троих человек удалось спасти на пожаре в Муроме

Еще 20 жильцов пришлось эвакуировать из дома

Троих человек спасли на пожаре в Муроме накануне вечером. Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Московской поступило 10 мая в 22.49. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Из окна квартиры на пятом этаже шел дым. Как выяснилось, там загорелся диван. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В помещении было сильное задымление. Пожарные спасли из квартиры, где находился очаг возгорания, троих человек. Пожар оперативно ликвидировали.

Еще 20 жильцов пришлось эвакуировать из дома.

Ещё одно звено отправилось на верхние этажи с целью эвакуации жильцов из задымлённого подъезда. На свежий воздух было выведено 20 человек, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении. К ликвидации последствий привлекались 4 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в Петушинском районе погиб мужчина. Установлено, что пожар в дачном доме возник из-за возгорания электронагревательного прибора.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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