Трое на дистанционке, не считая школьников

Вал сообщений от школьников в почтовом ящике, «черный список» как верное спасение от учительской настойчивости и прочие факторы дистанционного обучения стали с недавних пор нашей реальностью. Мы слышали уже много родительских историй о том, как организовать удаленное обучение, если в семье двое или даже трое детей, работающие родители и один компьютер. А представьте, если дома у вас сразу три педагога? Такое тоже бывает. Рассказываю историю своей семьи: моя мама преподает русский язык и литературу в небольшой деревне Лесниково (Гусь-Хрустальный район), папа трудится учителем ОБЖ в школе № 3 города Гусь-Хрустальный, а старшая сестра занимает должность завуча в школе № 15.

Я стою в маленьком местном магазинчике, выдерживая положенную дистанцию в полтора метра и соблюдая масочный режим. Передо мной две женщины ведут оживленную беседу на расстоянии.

— У меня у старшего-то одна сплошная «дистанционка», он жалуется, мол, ничего не понимаю. У младшей еще куда ни шло, она все же в школе, а не в колледже, но вот думаю: чему они так научатся? Чему вообще можно научить на расстоянии? — сетует покупательница.

Я хмурюсь. Такие разговоры всегда заставляют меня взывать к чувству вселенской справедливости. Это особенная беда русского менталитета – обвинять кого-то. Обвинять врача, если не оказал помощь, учителя – если не научил. Но никто не задумывается о том, каково приходится тем, кто оказался по ту сторону обвинения. В каких, например, условиях педагогу приходится преподавать на селе?

Тетрадь по русскому – в почтовый ящик!

К примеру, в деревне Лесниково Гусь-Хрустального района среди сосен и берез учителя ведут очень поразительную по нынешним временам дистанционную работу со школьниками.

Моя мама открывает окно и кричит своему ученику, который медленно бредет домой в маске, явно не желая покидать по-весеннему оживившуюся улицу:

— Боря, ты почему мне тетрадь по русскому до сих пор не положил в почтовый ящик? Я же тебе оценки завтра в «Барс» проставлять буду!

Боря нервничает и кричит во всю мощь своих по-юношески здоровых легких:

— Ольга Викторовна, сейчас домой приду, сделаю и положу вам в ящик, заберите.

Окно закрывается, папа выходит из соседней комнаты и шутит:

— Вот что значит «удаленка» в прямом смысле этого слова.

Через полчаса мама забирает тетрадь из нашего «дистанционного» почтового ящика, проверяет ее, а позже возвращает подобным же образом.

Дело не в нравах прекрасной «русской глубинки», а в том, что у некоторых школьников самый простой телефон, поэтому фото выполненных работ выходят слишком мутными. Да и Интернет не всегда в деревне устойчивый.

Два страшных слова: СЭДО и Барс

Моя мама – заслуженный учитель России. Ольга Викторовна Пискунова уже больше 30 лет занимается преподавательской деятельностью на селе. Это же целая жизнь! И она посвящена именно педагогическому поприщу.

День Ольги Викторовны (а в шутку мы часто именуем друг друга официально) начинается со слов «СЭДО» и «Барс».

Иногда мне кажется, что мама никого не щадит, выставляя двойки тем ученикам, которые вовремя не зашли на эдо.образование33.рф (она же СЭДО) — основную информационную систему, с помощью которой осуществляется дистанционное обучение школьников. Но мама доходчиво разъясняет:

— Это вопрос очень острый. Какое я имею право поставить ученику положительную оценку, если в момент контрольной работы он не появился на СЭДО? Получается разночтение, ведь система регистрирует, кто и в какое время заходил на страницу с заданием. И как бы сильно мне ни хотелось поставить хотя бы «удовлетворительно», чтобы не портить общий балл, в случае проверки будет выявлено, что ученик во время контрольной отсутствовал.

Почему Иванов списал?

Следующий камень преткновения – дети списывают. И делают это столь откровенно, что порой забавляет: можно вбить в поисковую строку браузера часть сочинения школьника и сразу же обнаружить, откуда списано. Конечно же, учитель поставит в электронный журнал «Барс» справедливо заслуженного «гуся». А чуть позже получит сообщение с вопросом: «Ольга Викторовна, почему двойка?»

Мама вздыхает и отправляет голосовое сообщение с логичным замечанием: на какую оценку рассчитывал ученик, который не потрудился заменить даже часть текста? Тогда можно было бы поставить тройку за попытку скрыть следы списывания и самостоятельной сформулировать мысль.

Папу отправили в «жесткий игнор»

А еще современные школьники взяли моду отправлять «неугодного» педагога в «черный список». Папа – учитель ОБЖ в средней общеобразовательной школе № 3 города Гусь-Хрустальный. И несмотря на, казалось бы, простоту предмета, даже его ученики отправляют в «черный список».

Будучи классным руководителем, папа регулярно обзванивает свой класс, чтобы узнать о самочувствии детей или передать какое-нибудь сообщение от других учителей. Часто я слышу:

— Вася, здравствуй! Как у тебя самочувствие, все хорошо? Ага, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, почему Петрова и Иванова уже который день не отвечают мне на звонки? Гудок идет, но дальше ничего. И даже не перезванивают.

Я не хочу расстраивать своего любимого папу и пояснять ему, что у молодежи такое принято называть «жесткий игнор». Думаю, он расстроится. Я считаю, что учеба – это взаимная ответственность учителя и ученика. Это равнозначный труд. И игнорирование – не выход.

Делать наперед не положено

Моя сестра, заведующая учебной частью средней общеобразовательной школы № 15 города Гусь-Хрустальный, практически весь карантин ходит в школу. Иначе никак.

Она создает учебные курсы для школьников в дистанционной системе обучения и координирует учителей по работе в эдо.образование33.рф. Представьте объем работы: по три параллели в каждом классе, где учатся в среднем по 30 учеников, более 13 дисциплин. Не передать словами, сколько операций в электронном виде нужно осуществить. Но и это еще не все.

Успеть в назначенный срок

Слышу – звонок.

— Анастасия Юрьевна?

— Да, я.

— Вы не открыли курс в СЭДО, дети не могут прислать работы. Откройте, пожалуйста.

— Конечно, извините, сейчас открою.

Оправданно, что сестра забыла. Помимо того, что нужно создавать курсы через электронную систему, нельзя открывать задания в каждом из них одновременно. Школьники должны присылать ответы в строго обозначенные дни. По соответствующему регламенту нельзя сделать так, чтобы все задания в курсах были открыты на месяц вперед, иначе ученик сделает их сразу и будет спокойно отдыхать. А это не положено.

И вот ко всему этому прибавьте еще, что педагогам приходится отвечать на вопросы детей и за рамками своего рабочего времени. Например, в 9 или 10 часов вечера.

— Ольга Викторовна, у меня сегодня истекает срок выполнения задания. Совсем не успеваю: делаю географию. Могу ли я прислать работу завтра?

Конечно, мама разрешает, но разрешения мало, ей нужно зайти в систему и продлить срок выполнения задания на сутки. В противном случае будет обозначено, что задание просрочено и ответ прислан с опозданием.

Лично меня умиляют задания по литературе из категории «прочесть выразительно стихотворение»: тогда в нашем доме целый день голосами ребят звучат поэтические строки.

Но, несмотря на подобные сложности, там, где есть уважение, учеба идет хорошо. Учитель отвечает на вопросы учеников, они могут обратиться за разъяснением задания. Большинство педагогов всегда готовы помочь и понять, я сама наблюдаю это день ото дня. Наблюдаю и еще раз убеждаюсь в мысли: сама бы я не смогла стать преподавателем, так как не обладаю такой степенью терпения.

Ксения Пискунова

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