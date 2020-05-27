Три крупные свалки будут рекультивированы

Во Владимирской области готовятся к рекультивации три свалки: в селе Новлянское Селивановского района, в городе Петушки и микрорайоне Оргтруд во Владимире. Все три существуют десятилетиями. Фактически они закрыты и давно ждут «оздоровления». Свалки попали в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология». На днях новый врио вице-губернатора по вопросам ЖКХ Роман Годунин посетил свалку в Селивановском районе. Работы там уже начались.



— Работы ведутся в соответствии с проектной документацией в 2 этапа: технический и биологический. Сейчас проводятся работы по формированию тела свалки. Все объекты выполняются под нашим контролем, — говорит Роман Годунин.

Рекультивация трех свалок в 2020 году обойдется в 127,7 миллиона рублей.

Со свалкой в Оргтруде тоже связана давняя история. О ее закрытии и «оздоровлении» участка жители просили депутатов горсовета. Мэр Ольга Деева курировала этот вопрос. Деньги хотели выделить еще в прошлом году, но дошли они только сейчас.



Не совсем понятна и ситуация со свалкой в деревне Марьинка Камешковского района. По рассказам руководителей мусоровывозящих компаний, там постоянно меняются руководители, предприятие пребывает в состоянии банкротства и на территории не проводятся необходимые экологические мероприятия. Нынешний регоператор «Биотехнологии» вывозит туда мусор, предварительно сортируя его на землях владимирского тракторного завода.

Как «Призыв» сообщал ранее, жители Владимира недовольны качеством вывоза крупногабаритных отходов с дворовых территорий. В адрес регоператора направлено много негативных обращений. Но компания «Биотехнологии» убеждает всех, что работает по правилам.

Анна Тумановская

Фото «Призыва» и департамента ЖКХ