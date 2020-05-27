Традиции русской бани: новое или забытая старая информация

Геродот впервые упомянул явление парового купания в русских землях, когда описывал скифов (около 440 г. до н.э.), которые принимали ванны в своих палатках, наливая воду на горячие камни, чтобы получить нужный эффект внутри (так же, как это делали коренные американцы, как выяснилось много веков спустя). Хотя невозможно установить, в какой стране действительно были изобретены купальни, баня была известна на этих территориях задолго до того, как они стали использоваться в России. Первое упоминание встречается в IX веке. С тех пор сауна стала неотъемлемым элементом русской культуры. Сейчас многие владельцы частных домов понимают, что частная баня в области — это хорошо, но своя — еще лучше. Выгодные предложения от заказчика, подтверждают данные мысли.

Немного предыстории

Раннее описание происходит из хроники «Повесть временных лет», датируемой 1113 года, которая была составлена монахом Нестором. В первых разделах «Летописи» рассказывается о визите святого Андрея в земли, которые впоследствии стали Русью, когда он жил в греческих колониях на Черном море. Он рассказывал, что видел деревянные постройки, которые нагревают до сильной жары, затем люди раздеваются и, помазав себя салом, берут молодые ветки и бьют себя по телам. Они на самом деле бьют себя так сильно, что едва выживают. Затем обливаются холодной водой и таким образом возрождаются. Они ничего не думают о том, чтобы делать это каждый день, и фактически причиняют себе такие добровольные пытки систематически.

Корни культуры бани

Во многих отношениях русская баня имеет много общего с финской. Это может быть объяснено тем фактом, что в первом тысячелетии нашей эры и Финляндия, и Северо-Западная Россия были населены финно-угорскими народами. В то время люди как в Киевской Руси (современная Украина), так и в соседнем тюркоязычном торговом государстве — Булгарском ханстве уже активно использовали парилку в своей повседневной жизни.

Фактически русская баня сегодня — это смесь многовековых навыков и традиций народов, которые когда-то населяли земли бывшей Российской империи. Есть даже история о киевской княгине Ольге, которая в середине X века отомстила за своего мужа князя Игоря и убила своих врагов из мятежного племени, пригласив их в свою сауну.

В нашем государстве всегда были как государственные, так и частные парилки. Во времена Петра Великого (начало XVIII века) в крупных русских городах существовали правила, регулирующие их использование. Летом людям разрешалось пользоваться помывочными только в определенные дни (по четвергам или субботам), чтобы избежать пожаров, которые стали бичом. Это связано с тем, что в то время большинство зданий были деревянными. Однако местные власти также имели право предоставлять немногим привилегированным право на сауну в другие дни недели. В те годы ими были деревянные лачуги, построенные на берегах озер и рек.

Существовали так называемые «черные» (без дымохода, более древние или менее дорогие) и «белые» (с трубой) версии. В первом варианте дым, исходящий от огня, на котором нагревались камни, выпускался через вход или через специальное отверстие.

Когда камни были достаточно горячими, пар был удален, и отверстие было закрыто. После этого на горячие каменья лилась вода, создавая пар, который помогал удалить грязь с поверхности кожи и очистить поры. Последующее купание в холодной воде оказывало как бодрящий, так и очищающий эффект на нагретый организм и вызывало желание повторить процедуру.

Сейчас иметь собственную постройку, которая будет быстро и в любое время давать целебный пар, не проблема. Если хочется заняться строительством, можно подробнее тут узнать, как создается баня под ключ во Владимирской области.

 

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